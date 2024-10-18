В Новосибирске отец-алиментщик испугался тюрьмы и выплатил детям 1,5 млн

Posted 18 октября, 09:41
Published 18 октября, 09:41
Modified 18 октября, 09:43
Updated 18 октября, 09:43
Житель Новосибирска рассчитался с долгами по алиментам — он задолжал своей дочери около 1,5 миллиона рублей. 40-летний мужчина сделал это только тогда, когда приставы сообщили ему о реальной вероятности угодить за решетку: уголовное дело уже было возбуждено.
Новосибирец тем не менее заявил, что не платил алименты намеренно. В свое оправдание он сказал, что экс-супруга якобы не позволяет ему общаться с ребенком. Приставы объяснили ему, что ему грозит максимальное наказание в виде года колонии.
Помимо покрытия долга, мужчина уже устроился на официальную работу на стройку. Отныне алименты будут высчитывать у него из зарплаты, а уголовное дело закрыто, рассказали в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов.
Напомним, в Новосибирске женщина купила в магазине конфеты с червями.