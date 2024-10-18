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Posted 18 октября, 09:41

Published 18 октября, 09:41

Modified 18 октября, 09:43

Updated 18 октября, 09:43

Новосибирец задолжал полтора миллиона за алименты

В Новосибирске отец-алиментщик испугался тюрьмы и выплатил детям 1,5 млн

18 октября 2024, 09:41
Фото: 1MI
Новосибирец задолжал полтора миллиона за алименты
В Новосибирской области мужчина заплатил 1,5 миллиона рублей в виде алиментов своей дочери, следует из сообщения пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Житель Новосибирска рассчитался с долгами по алиментам — он задолжал своей дочери около 1,5 миллиона рублей. 40-летний мужчина сделал это только тогда, когда приставы сообщили ему о реальной вероятности угодить за решетку: уголовное дело уже было возбуждено.

Новосибирец тем не менее заявил, что не платил алименты намеренно. В свое оправдание он сказал, что экс-супруга якобы не позволяет ему общаться с ребенком. Приставы объяснили ему, что ему грозит максимальное наказание в виде года колонии.

Помимо покрытия долга, мужчина уже устроился на официальную работу на стройку. Отныне алименты будут высчитывать у него из зарплаты, а уголовное дело закрыто, рассказали в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, в Новосибирске женщина купила в магазине конфеты с червями.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Алименты#Уголовное дело#Долги#Судебные приставы
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