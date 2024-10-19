Густой туман окутал утром Новосибирск

Posted 19 октября, 02:33
Published 19 октября, 02:33
Modified 19 октября, 02:35
Updated 19 октября, 02:35
Туман фиксируют утром 19 октября, о чем передают читатели Atas.info. В настоящий момент видимость на дорогах ощутимо снижена, что может быть опасно для автомобилистов, предупреждали ранее спасатели.
По данным гидрометцентра, днем ожидается небольшой ветер и похолодание до +7 днем и +5 ночью. День станет пасмурным, возможет дождь. Аналогичный прогноз дает и «Яндекс. Погода».
Отметим, что похолодание начнется со следующей недели. Также возможет снег с дождем после 23 числа.