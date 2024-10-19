atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 02:33

Published 19 октября, 02:33

Modified 19 октября, 02:35

Updated 19 октября, 02:35

Туман над Новосибирском

Густой туман окутал утром Новосибирск

19 октября 2024, 02:33
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Туман над Новосибирском
В Новосибирске утром наблюдается густой туман, о чем информирует читатели Atas.info.

Туман фиксируют утром 19 октября, о чем передают читатели Atas.info. В настоящий момент видимость на дорогах ощутимо снижена, что может быть опасно для автомобилистов, предупреждали ранее спасатели.

Фото: atas.info

По данным гидрометцентра, днем ожидается небольшой ветер и похолодание до +7 днем и +5 ночью. День станет пасмурным, возможет дождь. Аналогичный прогноз дает и «Яндекс. Погода».

Отметим, что похолодание начнется со следующей недели. Также возможет снег с дождем после 23 числа.

Бабье лето продолжается — прогноз погоды в Новосибирске на 18 октября
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотни выброшенных писем нашли в НовосибирскеРежим «черного неба» продлен в Новосибирске: сколько еще дышать грязным воздухомНовосибирские спасатели рассказали о гибели рыбака
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Туман#Дождь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика