Граффити «Король и Шут» может исчезнуть со стены торгового центра в Новосибирске

Однако, как выяснилось, его существование будет недолговечным. Собственник центра дизайна «Мельница», на котором изображен мурал, Дмитрий Яухман в разговоре с Om1 Новосибирск объяснил, что граффити планируется убрать в 2025 году по нескольким причинам. Одна из них — это то, что шумиха, вызванная сериалом, постепенно сошла на нет, и настало время двигаться дальше. Однако более значимой причиной является техническая необходимость: фасад здания нуждается в обновлении, и проведение строительных работ требует удаления изображения.