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Posted 22 октября, 07:36

Published 22 октября, 07:36

Modified 22 октября, 07:38

Updated 22 октября, 07:38

Граффити «Король и Шут»

Граффити «Король и Шут» может исчезнуть со стены торгового центра в Новосибирске

22 октября 2024, 07:36
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Граффити «Король и Шут»
Одно из крупнейших граффити в России, посвященное легендарной панк-группе «Король и Шут», вскоре может исчезнуть со стены торгово-выставочного центра «Мельница» в Новосибирске.

Граффити появилось в 2023 году как символ возвращения интереса к группе «Король и Шут» после выхода одноименного сериала, который вновь напомнил поклонникам о ее наследии. Изображение создали четыре художника. Его площадь составила 500 квадратных метров, а высота достигала 32 метров. Необычный мурал моментально завоевал статус городской достопримечательности и вызвал восторг у горожан.

Однако, как выяснилось, его существование будет недолговечным. Собственник центра дизайна «Мельница», на котором изображен мурал, Дмитрий Яухман в разговоре с Om1 Новосибирск объяснил, что граффити планируется убрать в 2025 году по нескольким причинам. Одна из них — это то, что шумиха, вызванная сериалом, постепенно сошла на нет, и настало время двигаться дальше. Однако более значимой причиной является техническая необходимость: фасад здания нуждается в обновлении, и проведение строительных работ требует удаления изображения.

Граффити на торгово-выставочном центреГраффити на торгово-выставочном центре
Граффити на торгово-выставочном центреГраффити на торгово-выставочном центре
Граффити на торгово-выставочном центре. Фото: Артем Шершнев. atas.info
«Займёмся этим весной, когда будет тепло», — прокомментировал Яухман.

Отметим, что вместе с тем на сайте мэрии появилась информация о том, что вскоре стартуют общественные обсуждения о судьбе граффити. У администрации есть намерения включить его в художественно-монументальный реестр города.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Достопримечательность#Граффити#Сериал#Король и Шут#Художники
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