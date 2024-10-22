Граффити «Король и Шут» может исчезнуть со стены торгового центра в Новосибирске

Posted 22 октября, 07:36
Published 22 октября, 07:36
Modified 22 октября, 07:38
Updated 22 октября, 07:38
Граффити появилось в 2023 году как символ возвращения интереса к группе «Король и Шут» после выхода одноименного сериала, который вновь напомнил поклонникам о ее наследии. Изображение создали четыре художника. Его площадь составила 500 квадратных метров, а высота достигала 32 метров. Необычный мурал моментально завоевал статус городской достопримечательности и вызвал восторг у горожан.
Однако, как выяснилось, его существование будет недолговечным. Собственник центра дизайна «Мельница», на котором изображен мурал, Дмитрий Яухман в разговоре с Om1 Новосибирск объяснил, что граффити планируется убрать в 2025 году по нескольким причинам. Одна из них — это то, что шумиха, вызванная сериалом, постепенно сошла на нет, и настало время двигаться дальше. Однако более значимой причиной является техническая необходимость: фасад здания нуждается в обновлении, и проведение строительных работ требует удаления изображения.
«Займёмся этим весной, когда будет тепло», — прокомментировал Яухман.
Отметим, что вместе с тем на сайте мэрии появилась информация о том, что вскоре стартуют общественные обсуждения о судьбе граффити. У администрации есть намерения включить его в художественно-монументальный реестр города.