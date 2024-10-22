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Posted 22 октября, 03:46

Published 22 октября, 03:46

Modified 22 октября, 03:48

Updated 22 октября, 03:48

Проезд ограничили

В центре Новосибирска закрыли проезд — с чем связано, сроки и улицы

22 октября 2024, 03:46
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Проезд ограничили

Проезд ограничили в центре Новосибирска до ноября

В Новосибирске частично закрыли движение автомобилей на нескольких участках в центре, информирует мэрия.

Ограничения введены на двух улицах. С 18 октября сузили дорогу на улице Федора Ивачева, в зоне дома №5. Полноценно проезд откроют лишь 8 ноября.

Также автомобилисты вынуждены объезжать участок дома №51 на улице Советской. Там сузили дорогу с 20 октября по 5 ноября.

Все изменения ввели из-за ремонта теплотрассы. Автомобилистам напомнили руководствоваться знаками и не нарушать общие правила. Также недавно ограничили движение по улице Максима Горького.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Ограничения#Проезд
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