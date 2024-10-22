В центре Новосибирска закрыли проезд — с чем связано, сроки и улицы

Posted 22 октября, 03:46
Published 22 октября, 03:46
Modified 22 октября, 03:48
Updated 22 октября, 03:48
Ограничения введены на двух улицах. С 18 октября сузили дорогу на улице Федора Ивачева, в зоне дома №5. Полноценно проезд откроют лишь 8 ноября.
Также автомобилисты вынуждены объезжать участок дома №51 на улице Советской. Там сузили дорогу с 20 октября по 5 ноября.
Все изменения ввели из-за ремонта теплотрассы. Автомобилистам напомнили руководствоваться знаками и не нарушать общие правила. Также недавно ограничили движение по улице Максима Горького.