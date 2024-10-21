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Posted 21 октября, 03:26

Published 21 октября, 03:26

Modified 21 октября, 03:28

Updated 21 октября, 03:28

Проезд ограничили

Центральную улицу закрыли для проезда в Новосибирске — в чем причина

21 октября 2024, 03:26
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Проезд ограничили

В Новосибирске закрыли для проезда центральную улицу

В Новосибирске перекрыли улицу в центре города, подробности дала мэрия.

Ограничения ввели на улице Максима Горького. Участок проезжей части в районе дома №77 закрыли для проезда. Связано это с ремонтом теплотрассы.

Закрыли дорогу временно. Проезжая часть стала недоступна с 18 октября. Продлится ремонт до 1 ноября. Ограничения необходимы, поэтому горожан просят с пониманием отнестись к возможным трудностям при проезде.

Автомобилистов попросили быть внимательнее, соблюдать правила ПДД и смотреть на дорожные знаки. На Бердском шоссе поставили новую камеру, которая фиксирует нарушения.

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