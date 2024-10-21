Центральную улицу закрыли для проезда в Новосибирске — в чем причина

Posted 21 октября, 03:26
Published 21 октября, 03:26
Modified 21 октября, 03:28
Updated 21 октября, 03:28
Ограничения ввели на улице Максима Горького. Участок проезжей части в районе дома №77 закрыли для проезда. Связано это с ремонтом теплотрассы.
Закрыли дорогу временно. Проезжая часть стала недоступна с 18 октября. Продлится ремонт до 1 ноября. Ограничения необходимы, поэтому горожан просят с пониманием отнестись к возможным трудностям при проезде.
Автомобилистов попросили быть внимательнее, соблюдать правила ПДД и смотреть на дорожные знаки. На Бердском шоссе поставили новую камеру, которая фиксирует нарушения.