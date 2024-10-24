Гололед сковал улицы Новосибирска

Posted 24 октября, 02:44
Published 24 октября, 02:44
Modified 24 октября, 02:46
Updated 24 октября, 02:46
Жители Новосибирска жалуются на гололед на улицах. Сейчас он образуется только в утренние часы, но ожидается ухудшение ситуации.
Заморозки начнутся на следующей неделе. В конце октября ночью может похолодать до -8, а перед этим в регионе пройдет дождь. Из-за перепадов температур, на дорогах ожидается гололед. Однако морозов после этого ждать не стоит.
По данным «Яндекс. Погоды», температура начнет варьироваться в пределах 0…+1 днем и ночью. Возможны дожди с небольшим снегом. Ощутимо похолодает до -13 с 14 ноября.
Сайт gismeteo заморозков не ожидает вовсе. Весь ноябрь температура составит +1, с дождем и мокрым снегом. К концу ноября начнется снегопад.