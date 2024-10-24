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Posted 24 октября, 02:44

Published 24 октября, 02:44

Modified 24 октября, 02:46

Updated 24 октября, 02:46

Дождливым станет ноябрь

Гололед сковал улицы Новосибирска

24 октября 2024, 02:44
Фото: atas.info
Дождливым станет ноябрь

Жителей Новосибирска предупредили о гололеде на дорогах после заморозков

В Новосибирской области снова похолодает, а на дорогах образуется гололед, сообщают синоптики.

Жители Новосибирска жалуются на гололед на улицах. Сейчас он образуется только в утренние часы, но ожидается ухудшение ситуации.

Заморозки начнутся на следующей неделе. В конце октября ночью может похолодать до -8, а перед этим в регионе пройдет дождь. Из-за перепадов температур, на дорогах ожидается гололед. Однако морозов после этого ждать не стоит.

По данным «Яндекс. Погоды», температура начнет варьироваться в пределах 0…+1 днем и ночью. Возможны дожди с небольшим снегом. Ощутимо похолодает до -13 с 14 ноября.

Фото: yandex.ru

Сайт gismeteo заморозков не ожидает вовсе. Весь ноябрь температура составит +1, с дождем и мокрым снегом. К концу ноября начнется снегопад.

Фото: gismeteo
Прогноз погоды на день 24 октября — будет ли снег в Новосибирской области
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