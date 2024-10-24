Коммунистам Новосибирска негде праздновать 7 ноября

Активисты новосибирского отделения Российской коммунистической партии (интернационалистов) заявили, что столкнулись с невозможностью заявить о проведении митинга в честь годовщины Октябрьской революции. При попытке подать уведомление через электронный портал мэрии организаторы публичной акции обнаружили, что все дни на площадке у театра «Глобус» в период с 26 октября по 8 ноября, с 7 утра и до 22 часов, заняты. Сервис не позволяет определить, какие люди или организации намерены проводить там мероприятия в этот временной отрезок по 15 часов в день.