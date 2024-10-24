Коммунистам Новосибирска негде праздновать 7 ноября

Posted 24 октября, 07:29
Published 24 октября, 07:29
Modified 24 октября, 07:31
Updated 24 октября, 07:31
Активисты новосибирского отделения Российской коммунистической партии (интернационалистов) заявили, что столкнулись с невозможностью заявить о проведении митинга в честь годовщины Октябрьской революции. При попытке подать уведомление через электронный портал мэрии организаторы публичной акции обнаружили, что все дни на площадке у театра «Глобус» в период с 26 октября по 8 ноября, с 7 утра и до 22 часов, заняты. Сервис не позволяет определить, какие люди или организации намерены проводить там мероприятия в этот временной отрезок по 15 часов в день.
По мнению инициативной группы, это похоже на сознательную попытку не дать возможности представителям левого движения праздновать годовщину революции 1917 года в центре города. Тем не менее, организаторы отнесли в муниципалитет традиционное уведомление о проведении митинга на бумаге. По закону, им обязаны дать ответ не позднее понедельника, 28 октября.
«Эта история происходит уже не в первый раз, но впервые в такой явной форме. Ранее оказывалось, что занят конкретный день и конкретное время. Естественно, в итоге никакого мероприятия там не проходило. Мы посмотрим, что будет проходить на этой площадке в субботу и воскресенье, это будет достаточно любопытно», — сказал в беседе с корреспондентом Atas.Info член инициативной группы по организации митинга 7 ноября Сергей Крупенько.
Собеседник редакции не исключил, что согласование на площадку у «Глобуса» все-таки будет получено. Либо мэрия обязана предложить другую площадку, как это было, например, 1 мая, когда коммунистов отправили на площадь перед зданием бывшего городского аэропорта.
Похожая история произошла недавно и с участниками пикета за сохранение исторического наследия, которых из центра города отправили на площадку в промзоне Ленинского района.
Площадке у театра «Глобус» придан специальный статус, позволяющий проводить публичные акции с числом участников до 100 человек, без процедуры согласования с муниципалитетом. Нужно только отметить время, в которое предполагается собрание, при помощи онлайн-сервиса.