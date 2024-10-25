Режим повышенной готовности ввели в поселке Линево Новосибирской области

Жители Линево на протяжении нескольких лет жалуются на неудовлетворительное состояние системы горячего водоснабжения. Проблема обострилась в преддверии нынешнего отопительного сезона, когда в сентябре глава поселка Дмитрий Грушевой вынужден был обратиться в прокуратуру, а в конце лета — к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Отказ котельной, обслуживающей поселок, привел к временной приостановке подачи горячей воды в дома жителей, что усилило социальное недовольство.