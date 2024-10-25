Режим повышенной готовности ввели в поселке Линево Новосибирской области

Posted 25 октября, 11:57
Published 25 октября, 11:57
Modified 25 октября, 11:59
Updated 25 октября, 11:59
По словам Саблина, решением режима повышенной готовности администрация поселка и специалисты РСЧС обязаны организовать круглосуточные дежурства, держать в постоянной готовности ресурсы для устранения аварий, а также оперативно реагировать на обращения жителей, которые теперь будут поступать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Искитимского района.
Жители Линево на протяжении нескольких лет жалуются на неудовлетворительное состояние системы горячего водоснабжения. Проблема обострилась в преддверии нынешнего отопительного сезона, когда в сентябре глава поселка Дмитрий Грушевой вынужден был обратиться в прокуратуру, а в конце лета — к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Отказ котельной, обслуживающей поселок, привел к временной приостановке подачи горячей воды в дома жителей, что усилило социальное недовольство.
Введение режима повышенной готовности подразумевает дополнительные меры, направленные на предупреждение повторных аварий. Саблин уточнил, что круглосуточные дежурства и контроль со стороны должностных лиц позволят быстрее реагировать на возникающие неполадки, а наличие необходимых ресурсов на местах минимизирует время устранения возможных ЧС.