Троллейбус с пассажирами разбился о столб в Новосибирске

Posted 25 октября, 09:12
Published 25 октября, 09:12
Modified 25 октября, 09:14
Updated 25 октября, 09:14
Все случилось утром 25 октября на территории Калининского района. Троллейбус столкнулся вместе с автобусом на перекрестке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого.
Затем первый транспорт врезался в столб. В салоне находились пассажиры. Некоторые из них пострадали, но характер травм следователи не уточнили.
По данному факту началась проверка, в ходе которой будет дана оценка работе перевозчика. Причины случившегося установят правоохранители.
С улиц Новосибирска исчезли новые трамваи. Они проработали всего лишь две недели. Как оказалось, транспорт отправили на техосмотр. Его пообещали вернуть