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Posted 25 октября, 09:12

Published 25 октября, 09:12

Modified 25 октября, 09:14

Updated 25 октября, 09:14

Пострадали люди

Троллейбус с пассажирами разбился о столб в Новосибирске

25 октября 2024, 09:12
Фото: 1MI
Пострадали люди
В Новосибирске случилась авария с участием пассажирского транспорта, подробности дали в СК.

Все случилось утром 25 октября на территории Калининского района. Троллейбус столкнулся вместе с автобусом на перекрестке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого.

Затем первый транспорт врезался в столб. В салоне находились пассажиры. Некоторые из них пострадали, но характер травм следователи не уточнили.

По данному факту началась проверка, в ходе которой будет дана оценка работе перевозчика. Причины случившегося установят правоохранители.

Фото: СУ СКР по НСО

С улиц Новосибирска исчезли новые трамваи. Они проработали всего лишь две недели. Как оказалось, транспорт отправили на техосмотр. Его пообещали вернуть

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Проверка#Пассажиры
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