atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 02:41

Published 26 октября, 02:41

Modified 26 октября, 03:43

Updated 26 октября, 03:43

Мужчина погиб

Фура переехала пешехода в Новосибирске

26 октября 2024, 02:41
Фото: 1MI
Мужчина погиб
В Новосибирске сбил пешехода: раны оказались смертельными, сообщают в ГАИ.

Все случилось в ночное время 26 октября в Советском районе. За рулем грузовика сидел 41-летний водитель. Он намеревался разгрузить машину на улице Терешковой. Для этого автомобилист двигался задним ходом.

В момент движения по дороге начал идти мужчина. Фура его сбила. Он получил смертельные травмы. Личность погибшего еще не установлена. В деталях аварии разберутся сотрудники ГАИ.

Фото: ГАИ

Тем временем в Новосибирске снесли остановку, но кто это сделал — непонятно. Кроме того, на трассе в регионе сбили лося, который погиб.

Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
После ДТП на новосибирской трассе дети лося остались без родителя — он погибГрузовик врезался в легковушку в Новосибирске — три человека разбилисьВ Новосибирске водитель сбил пенсионерку и сбежал после ДТП
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика