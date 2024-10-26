Фура переехала пешехода в Новосибирске

Posted 26 октября, 02:41
Published 26 октября, 02:41
Modified 26 октября, 03:43
Updated 26 октября, 03:43
Все случилось в ночное время 26 октября в Советском районе. За рулем грузовика сидел 41-летний водитель. Он намеревался разгрузить машину на улице Терешковой. Для этого автомобилист двигался задним ходом.
В момент движения по дороге начал идти мужчина. Фура его сбила. Он получил смертельные травмы. Личность погибшего еще не установлена. В деталях аварии разберутся сотрудники ГАИ.
Тем временем в Новосибирске снесли остановку, но кто это сделал — непонятно. Кроме того, на трассе в регионе сбили лося, который погиб.