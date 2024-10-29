В Сузуне прокурор заставил тепло вернуться в дома местных жителей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, после проведенной проверки выяснилось, что ОАО «Сузунское ЖКХ» не обеспечило своевременный ремонт трубопровода. В связи с этим температура в жилых домах не отвечала требованиям российского законодательства.