В Сузуне прокурор заставил тепло вернуться в дома местных жителей

Posted 29 октября, 03:09
Published 29 октября, 03:09
Modified 29 октября, 03:11
Updated 29 октября, 03:11
С наступлением холодов жители домов, расположенных на улице Льва Толстого в рабочем поселке Сузун, были недовольны отсутствием тепла. Они были вынуждены обратиться в районную прокуратуру.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, после проведенной проверки выяснилось, что ОАО «Сузунское ЖКХ» не обеспечило своевременный ремонт трубопровода. В связи с этим температура в жилых домах не отвечала требованиям российского законодательства.
Прокурор Сузунского района вынес представление в адрес директора ресурсоснабжающей организации. После этого все нарушения были устранены: трубопровод тепловой сети был заменен и температура воздуха в квартирах нормализировалась.