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Posted 29 октября, 03:09

Published 29 октября, 03:09

Modified 29 октября, 03:11

Updated 29 октября, 03:11

В Сузуне восстановили отопление в жилых домах

В Сузуне прокурор заставил тепло вернуться в дома местных жителей

29 октября 2024, 03:09
Фото: пресс-службы прокуратуры Новосибирской области
В Сузуне восстановили отопление в жилых домах
Жители улицы Льва Толстого в поселке Сузун обратились в районную прокуратуру с жалобой на плохое состояние трубопровода и отсутствии тепла, после чего температурный режим был восстановлен.

С наступлением холодов жители домов, расположенных на улице Льва Толстого в рабочем поселке Сузун, были недовольны отсутствием тепла. Они были вынуждены обратиться в районную прокуратуру.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, после проведенной проверки выяснилось, что ОАО «Сузунское ЖКХ» не обеспечило своевременный ремонт трубопровода. В связи с этим температура в жилых домах не отвечала требованиям российского законодательства.

Прокурор Сузунского района вынес представление в адрес директора ресурсоснабжающей организации. После этого все нарушения были устранены: трубопровод тепловой сети был заменен и температура воздуха в квартирах нормализировалась.

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#Анатолий Якимов#Общество#Отопление#ЖКХ#Прокуратура#Теплоснабжение#Сузун
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