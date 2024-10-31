Предложенные правительством области льготы для малого бизнеса одобрило Заксобрание

В начале августа текущего года в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, позволяющие субъектам Федерации устанавливать налоговую ставку по УСН и ПСН в размере 0% для новых налогоплательщиков — ИП до конца 2026 года. Применение нулевой налоговой ставки является эффективной мерой поддержки малого и среднего бизнеса и может быть продлено на период, когда действуют льготы по Налоговому кодексу РФ, то есть до конца 2026 года.