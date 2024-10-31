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Posted 31 октября, 09:32

Published 31 октября, 09:32

Modified 31 октября, 09:34

Updated 31 октября, 09:34

Льготы одобрили

Предложенные правительством области льготы для малого бизнеса одобрило Заксобрание

31 октября 2024, 09:32
Фото: правительство НСО. Льготы одобрили
Исключительные права на снижение налогов для небольшого и среднего бизнеса и предпринимателей, были одобрены в первом чтении на заседании Законодательного Собрания Новосибирской области.

Целью законопроекта «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области в сфере налогообложения», является продление применения нулевой налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей, которые впервые зарегистрированы как налогоплательщики и используют патентную или упрощенную систему налогообложения на территории региона с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года.

В начале августа текущего года в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, позволяющие субъектам Федерации устанавливать налоговую ставку по УСН и ПСН в размере 0% для новых налогоплательщиков — ИП до конца 2026 года. Применение нулевой налоговой ставки является эффективной мерой поддержки малого и среднего бизнеса и может быть продлено на период, когда действуют льготы по Налоговому кодексу РФ, то есть до конца 2026 года.

Фото: правительство НСО

Этой возможностью могут воспользоваться новые ИП, работающие в различных сферах — производственной, социальной, научной, бытовой и услуг по предоставлению временного жилья. Налоговые каникулы будут действовать в течение первых двух лет после регистрации. За последние три года (с 2021 по 2023 год) почти три тысячи ИП воспользовались этими налоговыми льготами, общий объем которых составил 475,9 млн рублей.

Также одобрили законопроект под названием «О внесении изменений в закон Новосибирской области „О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области“.

Фото: правительство НСО

Для представителей сферы малого и среднего бизнеса, занимающихся социальным предпринимательством, проект закона предлагает установить ставку налога, который взимается при использовании упрощенной системы налогообложения: 1% от доходов, если объектом налогообложения являются доходы; 5%, если объектом налогообложения выбраны доходы минус расходы. Как отметил губернатор Андрей Травников, региональные власти ожидают позитивных изменений от принятия данных решений:

«В Новосибирской области сложилось хорошее партнёрство и с некоммерческими социальными организациями, и с предпринимателями, которые реализуют социальные проекты. Сегодня прозвучало, что это не только помощь гражданам, которые нуждаются в этом, но и помощь органам власти в решении социальных задач. Поэтому те решения, которые сегодня депутаты приняли по налоговым льготам, пойдут на общую пользу».

Льготный налоговый режим позволит бизнесу не только получать прибыль от своей социальной деятельности, но и приносить пользу обществу, успешно развивая свои проекты, направленные на решение социальных проблем в регионе и улучшение жизни социально уязвимых слоев населения.

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