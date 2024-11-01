Губернатор Травников объяснил отсутствие тепла в квартирах жителей Новосибирска

Проблемы с теплоснабжением в Новосибирске связаны с изношенными трубопроводами, которые энергетики не успевают ремонтировать. При нормативе замены 5 процентов труб каждый год, в 2024 энергетики сумели поменять 3 процента, в абсолютном выражении это 75 километров, сообщил губернатор Андрей Травников.