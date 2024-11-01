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Posted 1 ноября, 04:37

Published 1 ноября, 04:37

Modified 1 ноября, 04:39

Updated 1 ноября, 04:39

Ситуация может быть нормализована через два года

Губернатор Травников объяснил отсутствие тепла в квартирах жителей Новосибирска

1 ноября 2024, 04:37
Фото: 1MI. Ситуация может быть нормализована через два года
Энергетики не укладываются в нормативы ремонта теплосетей, заявил Андрей Травников.

Проблемы с теплоснабжением в Новосибирске связаны с изношенными трубопроводами, которые энергетики не успевают ремонтировать. При нормативе замены 5 процентов труб каждый год, в 2024 энергетики сумели поменять 3 процента, в абсолютном выражении это 75 километров, сообщил губернатор Андрей Травников.

Отсутствие отопления в квартирах части новосибирцев, в первую очередь, в Ленинском районе связано с незавершенным до сих пор ремонтом сетевого хозяйства. Часть домов сегодня запитаны по резервным схемам, подчеркнул глава региона.

Однако, по словам Травникова, ситуация должна быть нормализована через два года. К этому времени, считает губернатор, энергетики выйдут на нормативные темпы замены изношенных труб.

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