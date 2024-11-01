Губернатор Травников объяснил отсутствие тепла в квартирах жителей Новосибирска

Posted 1 ноября, 04:37
Published 1 ноября, 04:37
Modified 1 ноября, 04:39
Updated 1 ноября, 04:39
Проблемы с теплоснабжением в Новосибирске связаны с изношенными трубопроводами, которые энергетики не успевают ремонтировать. При нормативе замены 5 процентов труб каждый год, в 2024 энергетики сумели поменять 3 процента, в абсолютном выражении это 75 километров, сообщил губернатор Андрей Травников.
Отсутствие отопления в квартирах части новосибирцев, в первую очередь, в Ленинском районе связано с незавершенным до сих пор ремонтом сетевого хозяйства. Часть домов сегодня запитаны по резервным схемам, подчеркнул глава региона.
Однако, по словам Травникова, ситуация должна быть нормализована через два года. К этому времени, считает губернатор, энергетики выйдут на нормативные темпы замены изношенных труб.