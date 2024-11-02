Иконы меньше спички: миниатюрную Богоматерь создал сибирский Левша

В процессе создания икон Анискин использовал краску для офсетной печати, а также олово для центральной части, одежды и фона, поскольку этот материал более устойчив к окислению и по цвету напоминает серебро. В дополнение к олову, в иконах также присутствуют золото и синтетические драгоценные камни, такие как корунд, сапфир и цирконий.