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Posted 2 ноября, 08:13

Published 2 ноября, 08:13

Modified 2 ноября, 08:15

Updated 2 ноября, 08:15

Мастер во время работы

Иконы меньше спички: миниатюрную Богоматерь создал сибирский Левша

2 ноября 2024, 08:13
Фото: Скриншот из видео. Мастер во время работы

Новосибирский Левша создал микро-икону Богоматери

Известный в Новосбирске и России микроминиатюрист Владимир Анискин создал икону Казанской Богоматери размерос полспички, о чем он рассказал в своих соцсетях.

Новой работой Левши стали миниатюрные иконы, размеры которых меньше спичечного коробка — всего 20 на 18 миллиметров. В своих соцсетях мастер отметил, что это для него достаточно крупный размер, но зрителям хочется видеть образы, которые можно легко узнать.

В процессе создания икон Анискин использовал краску для офсетной печати, а также олово для центральной части, одежды и фона, поскольку этот материал более устойчив к окислению и по цвету напоминает серебро. В дополнение к олову, в иконах также присутствуют золото и синтетические драгоценные камни, такие как корунд, сапфир и цирконий.

Работы мастераРаботы мастера
Работы мастераРаботы мастера
Работы мастераРаботы мастера
Работы мастераРаботы мастера
Работы мастера. Фото: Владимир Анискин / VK

Часть созданных икон Анискин планирует выставить на продажу, в то время как другие пойдут в подарок или будут представлены на выставках.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Искусство#Владимир Анискин#Иконы#Микроминиатюры#Миниатюры
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