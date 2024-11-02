Иконы меньше спички: миниатюрную Богоматерь создал сибирский Левша

Posted 2 ноября, 08:13
Published 2 ноября, 08:13
Modified 2 ноября, 08:15
Updated 2 ноября, 08:15
Новой работой Левши стали миниатюрные иконы, размеры которых меньше спичечного коробка — всего 20 на 18 миллиметров. В своих соцсетях мастер отметил, что это для него достаточно крупный размер, но зрителям хочется видеть образы, которые можно легко узнать.
В процессе создания икон Анискин использовал краску для офсетной печати, а также олово для центральной части, одежды и фона, поскольку этот материал более устойчив к окислению и по цвету напоминает серебро. В дополнение к олову, в иконах также присутствуют золото и синтетические драгоценные камни, такие как корунд, сапфир и цирконий.
Часть созданных икон Анискин планирует выставить на продажу, в то время как другие пойдут в подарок или будут представлены на выставках.