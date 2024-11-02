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Posted 2 ноября, 06:03

Published 2 ноября, 06:03

Modified 2 ноября, 06:05

Updated 2 ноября, 06:05

Режим повышенной готовности в Новосибирске

В Новосибирске введен режим повышенной готовности

2 ноября 2024, 06:03
Фото: 1MI. Режим повышенной готовности в Новосибирске
С 2 по 5 ноября все подразделения Главного управления МЧС России по Новосибирской области находятся в режиме повышенной готовности, сообщили в ведомстве.

Это усиление введено для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий и активного отдыха жителей в праздничные дни.

В МЧС отметили, что из-за нестабильных погодных условий в регионе возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий, техногенных пожаров и аварий на объектах ЖКХ. К работе готовы более 4,5 тысячи специалистов и 310 единиц техники, включая пожарные подразделения, аварийно-спасательные службы и добровольные пожарные формирования.

Спасатели обратились к жителям региона с просьбой соблюдать правила безопасности, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций в праздничные выходные.

Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске
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