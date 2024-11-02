В Новосибирске введен режим повышенной готовности

Posted 2 ноября, 06:03
Published 2 ноября, 06:03
Modified 2 ноября, 06:05
Updated 2 ноября, 06:05
Это усиление введено для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий и активного отдыха жителей в праздничные дни.
В МЧС отметили, что из-за нестабильных погодных условий в регионе возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий, техногенных пожаров и аварий на объектах ЖКХ. К работе готовы более 4,5 тысячи специалистов и 310 единиц техники, включая пожарные подразделения, аварийно-спасательные службы и добровольные пожарные формирования.
Спасатели обратились к жителям региона с просьбой соблюдать правила безопасности, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций в праздничные выходные.