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Posted 3 ноября, 11:11

Published 3 ноября, 11:11

Modified 3 ноября, 11:13

Updated 3 ноября, 11:13

Давка в метро Новосибирска

Жители Новосибирска опасаются давок в метро из-за ремонта станции

3 ноября 2024, 11:11
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Давка в метро Новосибирска
Один из входов станции «Площадь Маркса» закроют почти на месяц, предупреждает пресс-служба подземки Новосибирска.

В Новосибирске представители метрополитена объявили о начале ремонтных работ. В связи с этим будет пересмотрена схема распределения потока пассажиров. С 5 ноября на 20 дней закроют вход №4 на станцию «Площадь Маркса».

Пропуск пассажиров организуют через вход ТЦ «Грани». В социальных сетях жители Новосибирска переживают из-за возможной давки, которая может произойти из-за перераспределения потока.

Отметим, что сегодня в Новосибирске улицы вновь залило кипятком. Десятки людей остаются в своих домах без отопления и горячей воды.

В Новосибирске десятки домов остались без отопления из-за аварии
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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Метро
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