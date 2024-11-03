Жители Новосибирска опасаются давок в метро из-за ремонта станции

Posted 3 ноября, 11:11
Published 3 ноября, 11:11
Modified 3 ноября, 11:13
Updated 3 ноября, 11:13
В Новосибирске представители метрополитена объявили о начале ремонтных работ. В связи с этим будет пересмотрена схема распределения потока пассажиров. С 5 ноября на 20 дней закроют вход №4 на станцию «Площадь Маркса».
Пропуск пассажиров организуют через вход ТЦ «Грани». В социальных сетях жители Новосибирска переживают из-за возможной давки, которая может произойти из-за перераспределения потока.
Отметим, что сегодня в Новосибирске улицы вновь залило кипятком. Десятки людей остаются в своих домах без отопления и горячей воды.