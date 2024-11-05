В Новосибирске 4 ноября 2024 года стало самым теплым за историю метонаблюдений

Posted 5 ноября, 12:48
Published 5 ноября, 12:48
Modified 5 ноября, 12:51
Updated 5 ноября, 12:51
Согласно данным синоптиков, температура в этот день достигла рекордных +13,2°C, что существенно превысило прогнозируемые ранее +12°C и стало новым ноябрьским максимумом.
На ряде метеостанций региона также были побиты прежние температурные рекорды. Например, на метеостанции в Огурцово зафиксировали 11,3 °C, что превысило показатель 2017 года, когда температура в этом месте достигала +10,7 °C. На станции «Учебная» столбик термометра остановился на отметке +11,3 °C, также обойдя рекорд 2017 года (+11,1 °C). В Карасуке обновился самый давний рекорд — ранее зафиксированный в 1980 году показатель +9,9 °C был перекрыт результатом +13,2 °C.
Специалисты отметили, что не только отдельные дни, но и среднемесячная температура в этом ноябре выше нормы, что подтверждают данные УГМС. На сегодняшний день средняя температура составляет +5…+7 °C, что гораздо теплее обычного для второй половины осени в регионе. Это свидетельствует о масштабных климатических изменениях, затрагивающих сибирские регионы.