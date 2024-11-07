Новосибирские предприятия получили гранты на развитие социальных проектов и бизнеса

Posted 7 ноября, 09:07
Published 7 ноября, 09:07
Modified 7 ноября, 09:09
Updated 7 ноября, 09:09
Пять новосибирских компаний получили гранты на общую сумму около 2,5 миллионов рублей для развития социально значимых проектов и бизнеса. Поддержку выделили предпринимателям, реализующим инициативы в сфере услуг, производства и социальной помощи.
В числе победителей конкурса — проекты по открытию детских развлекательных центров в Купино и Куйбышеве, производство корпусной мебели в Карасуке, социальный проект «Здоровый старт», а также изготовление фасовочно-упаковочного оборудования в Новосибирске.
«Мы продолжаем поддерживать малый и средний бизнес в нашей области, что особенно важно в условиях современной экономики. Гранты, которые были предоставлены в этом году, помогут компаниям не только расширить свои возможности, но и улучшить качество жизни людей в регионе», — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
Размер грантов варьируется от 100 до 500 тысяч рублей, и их средства можно использовать на аренду или ремонт помещений, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, а также для продвижения проектов в интернете. Важным условием участия в конкурсе было наличие софинансирования в размере не менее 25% от суммы проекта, а также обязательное прохождение бесплатного курса обучения в Центре «Мой бизнес».
Эти гранты способствуют поддержке и развитию предпринимательства в регионе, помогая создать новые рабочие места и улучшить социальный климат в области. Центр «Мой бизнес», при содействии Министерства промышленности и торговли Новосибирской области, оказывает содействие начинающим предпринимателям, самозанятым, индивидуальным предпринимателям и ООО в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Ежегодно свыше 15 тысяч человек посещают курсы центра, а более 500 клиентов открывают собственное дело.
Получить подробную информацию о мерах поддержки и обучающих программах Центра можно на сайте «Мой бизнес» или по бесплатному номеру 8 (800)-600-34-07.