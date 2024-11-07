Новосибирские предприятия получили гранты на развитие социальных проектов и бизнеса

Размер грантов варьируется от 100 до 500 тысяч рублей, и их средства можно использовать на аренду или ремонт помещений, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, а также для продвижения проектов в интернете. Важным условием участия в конкурсе было наличие софинансирования в размере не менее 25% от суммы проекта, а также обязательное прохождение бесплатного курса обучения в Центре «Мой бизнес».