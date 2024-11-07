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Posted 7 ноября, 09:07

Published 7 ноября, 09:07

Modified 7 ноября, 09:09

Updated 7 ноября, 09:09

Мужчина держит деньги

Новосибирские предприятия получили гранты на развитие социальных проектов и бизнеса

7 ноября 2024, 09:07
Фото: 1MI. Мужчина держит деньги
В рамках реализации госпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», утвержденной Правительством региона, в октябре 2024 года завершился конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий молодым предпринимателям и социальным предприятиям.

Пять новосибирских компаний получили гранты на общую сумму около 2,5 миллионов рублей для развития социально значимых проектов и бизнеса. Поддержку выделили предпринимателям, реализующим инициативы в сфере услуг, производства и социальной помощи.

В числе победителей конкурса — проекты по открытию детских развлекательных центров в Купино и Куйбышеве, производство корпусной мебели в Карасуке, социальный проект «Здоровый старт», а также изготовление фасовочно-упаковочного оборудования в Новосибирске.

«Мы продолжаем поддерживать малый и средний бизнес в нашей области, что особенно важно в условиях современной экономики. Гранты, которые были предоставлены в этом году, помогут компаниям не только расширить свои возможности, но и улучшить качество жизни людей в регионе», — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Размер грантов варьируется от 100 до 500 тысяч рублей, и их средства можно использовать на аренду или ремонт помещений, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, а также для продвижения проектов в интернете. Важным условием участия в конкурсе было наличие софинансирования в размере не менее 25% от суммы проекта, а также обязательное прохождение бесплатного курса обучения в Центре «Мой бизнес».

Эти гранты способствуют поддержке и развитию предпринимательства в регионе, помогая создать новые рабочие места и улучшить социальный климат в области. Центр «Мой бизнес», при содействии Министерства промышленности и торговли Новосибирской области, оказывает содействие начинающим предпринимателям, самозанятым, индивидуальным предпринимателям и ООО в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Ежегодно свыше 15 тысяч человек посещают курсы центра, а более 500 клиентов открывают собственное дело.

Получить подробную информацию о мерах поддержки и обучающих программах Центра можно на сайте «Мой бизнес» или по бесплатному номеру 8 (800)-600-34-07.

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#Алина Гурицкая#Бизнес#Экономика#Новосибирская область#Предприниматели#Субсидии#Гранты#Социальные проекты
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