Студенты НГУ в Новосибирске получат по 1 млн рублей на стартапы

11 студентов НГУ в Новосибирске получат по 1 млн рублей на стартапы в области креативных индустрий, цифровых технологий, биотехнологий и медицины и здоровьесбережения.