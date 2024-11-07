В Новосибирске предприниматель получил 5 млн на надгробия

Posted 7 ноября, 09:46
Published 7 ноября, 09:46
Modified 7 ноября, 09:48
Updated 7 ноября, 09:48
История началась с того, что Оленин обратился в прокуратуру с жалобой на отказ министерства труда и социального развития компенсировать расходы, связанные с установкой надгробных памятников. Работы выполнялись предпринимателем по договору с родственниками умерших Героев Соцтруда, что, по закону, давало ему право на государственное возмещение расходов. Однако, несмотря на установленный порядок, ведомство отклонило запрос на субсидию.
По итогам проведенной проверки прокуратура подтвердила, что отказ был необоснованным и нарушал действующее законодательство. Как сообщили представители надзорного ведомства, в соответствии с административным регламентом региона, государство обязано покрывать затраты на изготовление и установку надгробий для Героев Социалистического труда, Героев России и Советского Союза. Прокуроры внесли министру труда и социального развития представление, потребовав устранить нарушение и выполнить обязательства перед предпринимателем.
Вскоре после представления права Оленина были восстановлены, и ему перечислили полагающуюся субсидию.