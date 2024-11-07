В Новосибирске предприниматель получил 5 млн на надгробия

История началась с того, что Оленин обратился в прокуратуру с жалобой на отказ министерства труда и социального развития компенсировать расходы, связанные с установкой надгробных памятников. Работы выполнялись предпринимателем по договору с родственниками умерших Героев Соцтруда, что, по закону, давало ему право на государственное возмещение расходов. Однако, несмотря на установленный порядок, ведомство отклонило запрос на субсидию.