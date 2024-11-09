Срочно: произошел пожар в школе — что известно

Posted 9 ноября, 06:17
Published 9 ноября, 06:17
Modified 9 ноября, 06:19
Updated 9 ноября, 06:19
Вечером в частной школе на улице Демьяна Бедного, 57, произошло возгорание. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что огонь охватил оборудование на площади одного квадратного метра.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, причиной возгорания стал аварийный режим работы кулера, который был оставлен включенным в сеть. В момент происшествия в здании никого не было, и благодаря быстрой реакции спасателей пожар был локализован без ущерба для здоровья и жизни людей.
Сотрудники МЧС напоминают о важности соблюдения мер пожарной безопасности при использовании электрического оборудования. За первую неделю ноября в пожарах в Новосибирской области погибли 5 человек.