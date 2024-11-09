atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 06:17

Published 9 ноября, 06:17

Modified 9 ноября, 06:19

Updated 9 ноября, 06:19

Школа, где произошел пожар

Срочно: произошел пожар в школе — что известно

9 ноября 2024, 06:17
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области. Школа, где произошел пожар

В Новосибирске произошел пожар в частной школе

Огонь разгорелся в одной из частных школ Новосибирска. Возгорание началось из-за подключенного к сети кулера.

Вечером в частной школе на улице Демьяна Бедного, 57, произошло возгорание. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что огонь охватил оборудование на площади одного квадратного метра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, причиной возгорания стал аварийный режим работы кулера, который был оставлен включенным в сеть. В момент происшествия в здании никого не было, и благодаря быстрой реакции спасателей пожар был локализован без ущерба для здоровья и жизни людей.

Место возгоранияМесто возгорания
Место возгорания. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Сотрудники МЧС напоминают о важности соблюдения мер пожарной безопасности при использовании электрического оборудования. За первую неделю ноября в пожарах в Новосибирской области погибли 5 человек.

Два человека заживо сгорели в крупном пожаре в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Магазин вспыхнул в Новосибирске — что известно о пожареДве женщины и мужчина погибли при пожарах в НовосибирскеВ Новосибирской области за месяц произошло почти 700 пожаров
#Алина Гурицкая#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика