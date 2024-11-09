Срочно: произошел пожар в школе — что известно

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, причиной возгорания стал аварийный режим работы кулера, который был оставлен включенным в сеть. В момент происшествия в здании никого не было, и благодаря быстрой реакции спасателей пожар был локализован без ущерба для здоровья и жизни людей.