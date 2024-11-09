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Posted 9 ноября, 06:30

Published 9 ноября, 06:30

Modified 9 ноября, 06:47

Updated 9 ноября, 06:47

Бильярдный шар

В Новосибирске пройдет чемпионат мира по бильярду

9 ноября 2024, 06:30
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Бильярдный шар
В столице Сибири с 18 по 23 ноября 2024 года состоится чемпионат мира по бильярдному спорту, который соберет 142 спортсмена из 21 страны. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Соревнования примет МВК «Новосибирск Экспоцентр», где будет установлено 12 столов для игры в русский бильярд. Чемпионат объединит участников из государств БРИКС, ШОС и СНГ, среди которых ожидаются как именитые профессионалы, так и молодые перспективные игроки. По данным организаторов, спортсмены представят 71 команду, а турниры пройдут в разных дисциплинах русского бильярда.

Следить за ходом чемпионата можно будет не только на месте, но и через онлайн-трансляции. Открытие турнира покажет телеканал «ОТС», а за основной ход игр будут отвечать профессиональные операторы из команды Billiard pro LIVE. Полуфиналы и финалы можно будет посмотреть на «Матч ТВ», а также на VK Видео и YouTube.

Культурную программу мероприятия курируют министерство культуры Новосибирской области и городской туристско-информационный центр. Помимо соревнований, для гостей города будут организованы экскурсии по достопримечательностям Новосибирска.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Чемпионат мира#Турнир#Бильярд#БРИКС
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