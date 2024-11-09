В Новосибирске пройдет чемпионат мира по бильярду

Posted 9 ноября, 06:30
Published 9 ноября, 06:30
Modified 9 ноября, 06:47
Updated 9 ноября, 06:47
Соревнования примет МВК «Новосибирск Экспоцентр», где будет установлено 12 столов для игры в русский бильярд. Чемпионат объединит участников из государств БРИКС, ШОС и СНГ, среди которых ожидаются как именитые профессионалы, так и молодые перспективные игроки. По данным организаторов, спортсмены представят 71 команду, а турниры пройдут в разных дисциплинах русского бильярда.
Следить за ходом чемпионата можно будет не только на месте, но и через онлайн-трансляции. Открытие турнира покажет телеканал «ОТС», а за основной ход игр будут отвечать профессиональные операторы из команды Billiard pro LIVE. Полуфиналы и финалы можно будет посмотреть на «Матч ТВ», а также на VK Видео и YouTube.
Культурную программу мероприятия курируют министерство культуры Новосибирской области и городской туристско-информационный центр. Помимо соревнований, для гостей города будут организованы экскурсии по достопримечательностям Новосибирска.