В Новосибирске пройдет чемпионат мира по бильярду

Следить за ходом чемпионата можно будет не только на месте, но и через онлайн-трансляции. Открытие турнира покажет телеканал «ОТС», а за основной ход игр будут отвечать профессиональные операторы из команды Billiard pro LIVE. Полуфиналы и финалы можно будет посмотреть на «Матч ТВ», а также на VK Видео и YouTube.