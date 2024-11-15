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Posted 15 ноября, 15:54

Published 15 ноября, 15:54

Modified 15 ноября, 15:56

Updated 15 ноября, 15:56

Суперлуние наступит в ночь с 15 на 16 ноября

«Бобровую» Луну смогут увидеть россияне сегодня ночью

15 ноября 2024, 15:54
Фото: atas.info. Суперлуние наступит в ночь с 15 на 16 ноября

«Бобровую» Луну смогут увидеть новосибирцы ночью

В ночь с 15 на 16 ноября можно увидеть суперлуние, так называемую Бобровую луну.

Наблюдать редкое астрономическое явление можно этой ночью невооруженным глазом. Наилучший период для наблюдения — 0.29 мск. Новосибирцы тоже смогут увидеть Бобровую луну.

Луна этой ночью будет казаться гигантской, потому что подойдет ближе к Земле на целых 357 428 км. События максимального сближения Земли и ее спутника астрономы называют суперлуниями.

Своим названием Бобровая луна обязана коренному населению Америки. Племена связывали октябрь с активной деятельностью бобров, которые в это время заготавливали запасы на холода.

Существует мнение, что небесное тело может определенным образом повлиять на происходящие события. В ближайшие дни стоит остерегаться конфликтов, не рекомендуется планировать крупные сделки и важные встречи.

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#София Самарина#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Астрономия#Полнолуние
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