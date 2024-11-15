«Бобровую» Луну смогут увидеть россияне сегодня ночью

Posted 15 ноября, 15:54
Published 15 ноября, 15:54
Modified 15 ноября, 15:56
Updated 15 ноября, 15:56
Наблюдать редкое астрономическое явление можно этой ночью невооруженным глазом. Наилучший период для наблюдения — 0.29 мск. Новосибирцы тоже смогут увидеть Бобровую луну.
Луна этой ночью будет казаться гигантской, потому что подойдет ближе к Земле на целых 357 428 км. События максимального сближения Земли и ее спутника астрономы называют суперлуниями.
Своим названием Бобровая луна обязана коренному населению Америки. Племена связывали октябрь с активной деятельностью бобров, которые в это время заготавливали запасы на холода.
Существует мнение, что небесное тело может определенным образом повлиять на происходящие события. В ближайшие дни стоит остерегаться конфликтов, не рекомендуется планировать крупные сделки и важные встречи.