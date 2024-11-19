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Posted 19 ноября, 19:02

Published 19 ноября, 19:02

Modified 19 ноября, 19:06

Updated 19 ноября, 19:06

Пассажирский автобус сбил пешехода насмерть в Новосибирске

Пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Новосибирске

19 ноября 2024, 19:02
Фото: 1MI. Пассажирский автобус сбил пешехода насмерть в Новосибирске
19.11 в вечернее время в Ленинском районе водитель автобуса сбил пешехода, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. По сообщению Госавтоинспекции.

Около 19.00 часов автобус ехал по ул. Сибиряков-Гвардейцев по направлению к ул. Титова. Напротив дома №4 на ул. Покрышкина, он не заметил мужчину в возрасте 60 лет, который переходил дорогу в необорудованном месте.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного инцидента устанавливаются сотрудниками ГАИ.

Ранее сообщалось о ДТП на ул. Петухова в Новосибирске, в котором пострадала беременная женщина и погиб ребенок.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с гибелью ребенка
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