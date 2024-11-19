Пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Новосибирске

Posted 19 ноября, 19:02
Published 19 ноября, 19:02
Modified 19 ноября, 19:06
Updated 19 ноября, 19:06
Около 19.00 часов автобус ехал по ул. Сибиряков-Гвардейцев по направлению к ул. Титова. Напротив дома №4 на ул. Покрышкина, он не заметил мужчину в возрасте 60 лет, который переходил дорогу в необорудованном месте.
Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного инцидента устанавливаются сотрудниками ГАИ.
Ранее сообщалось о ДТП на ул. Петухова в Новосибирске, в котором пострадала беременная женщина и погиб ребенок.