Пассажирский автобус сбил насмерть пешехода в Новосибирске

Около 19.00 часов автобус ехал по ул. Сибиряков-Гвардейцев по направлению к ул. Титова. Напротив дома №4 на ул. Покрышкина, он не заметил мужчину в возрасте 60 лет, который переходил дорогу в необорудованном месте.