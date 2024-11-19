Водитель сбил беременную с ребенком в Новосибирске: что известно о пострадавших

Posted 19 ноября, 11:32
Published 19 ноября, 11:32
Modified 19 ноября, 11:35
Updated 19 ноября, 11:35
Водитель кроссовера Subaru Forester сбил беременную женщину с ребенком во дворе. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия не уточняются.
Сообщается, что ребенок на данный момент находится в критическом состоянии: медики констатировали остановку сердца. Малыш сейчас находится в реанимации. Atas.info продолжит следить за развитием событий.
Накануне в Новосибирске произошло другое обсуждаемое ДТП: по неосторожности одного из водителей, произошло цепное столкновение четырех автомобилей на парковке.
Ранее сообщалось о детях, которые по неосторожности застряли в автомобиле в Новосибирске.