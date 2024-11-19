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Posted 19 ноября, 11:32

Published 19 ноября, 11:32

Modified 19 ноября, 11:35

Updated 19 ноября, 11:35

Водитель кроссовера сбил женщину с ребенком во дворе

Водитель сбил беременную с ребенком в Новосибирске: что известно о пострадавших

19 ноября 2024, 11:32
Фото: 1MI. Водитель кроссовера сбил женщину с ребенком во дворе

В Новосибирске при ДТП на улице Петухова пострадали ребенок и беременная женщина

Женщину с ребенком сбили во дворе по адресу Петухова 74. Об этом сообщает АСТ-54 со ссылкой на слова очевидцев инцидента.

Водитель кроссовера Subaru Forester сбил беременную женщину с ребенком во дворе. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия не уточняются.

Сообщается, что ребенок на данный момент находится в критическом состоянии: медики констатировали остановку сердца. Малыш сейчас находится в реанимации. Atas.info продолжит следить за развитием событий.

Накануне в Новосибирске произошло другое обсуждаемое ДТП: по неосторожности одного из водителей, произошло цепное столкновение четырех автомобилей на парковке.

Ранее сообщалось о детях, которые по неосторожности застряли в автомобиле в Новосибирске.

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