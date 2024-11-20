Внедорожник разбился об автомобиль ДПС в Новосибирске

Posted 20 ноября, 09:58
Published 20 ноября, 09:58
Modified 20 ноября, 10:00
Updated 20 ноября, 10:00
Все произошло днем 20 ноября. В центре города автомобиль экипажа ДПС попал в дорожно-транспортное происшествие. Случилось это на пересечении улиц Каменской и Орджоникидзе.
Из комментариев очевидцев следует, что спецмашина ехала без специальных сигналов. Только они дают полицейским преимущество ехать на запрещающий сигнал светофора. Однако экипаж их не включил, но все же проехал на красный свет.
В этот момент, на разрешенный сигнал зеленого цвета проезжал внедорожник. Машины столкнулись. Судя по фото, большие повреждения получил автомобиль обычного водителя. Официально в ГАИ комментарий пока не дали.