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Posted 20 ноября, 09:58

Published 20 ноября, 09:58

Modified 20 ноября, 10:00

Updated 20 ноября, 10:00

Произошла авария

Внедорожник разбился об автомобиль ДПС в Новосибирске

20 ноября 2024, 09:58
Фото: 1MI. Произошла авария
В Новосибирске произошло ДТП со служебной машиной, рассказали очевидцы в соцсетях.

Все произошло днем 20 ноября. В центре города автомобиль экипажа ДПС попал в дорожно-транспортное происшествие. Случилось это на пересечении улиц Каменской и Орджоникидзе.

Из комментариев очевидцев следует, что спецмашина ехала без специальных сигналов. Только они дают полицейским преимущество ехать на запрещающий сигнал светофора. Однако экипаж их не включил, но все же проехал на красный свет.

В этот момент, на разрешенный сигнал зеленого цвета проезжал внедорожник. Машины столкнулись. Судя по фото, большие повреждения получил автомобиль обычного водителя. Официально в ГАИ комментарий пока не дали.

Фото: АСТ-54

Недавно автозак с заключенными перевернулся на трассе.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#ДПС
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