Новосибирские волонтеры спасли истощенного пса без носа

Пёс по кличке Федя жил во дворе частного дома и охранял хозяйскую территорию. Однако заботы о его здоровье никто не проявлял. Когда хозяин передал пса в руки волонтеров, тот был истощен, у него обнаружились раны на лапе и хвосте. У пса отсутствовал нос вследствие развития некроза тканей. Вместо органа сохранились лишь отверстия, через которые животное дышало без затруднений, однако издавало при этом звук, похожий на сопение или свист.