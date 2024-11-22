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Posted 22 ноября, 02:12

Published 22 ноября, 02:12

Modified 22 ноября, 02:14

Updated 22 ноября, 02:14

Волонтеры пришли на помощь псу, который находился в крайне тяжелом состоянии

Новосибирские волонтеры спасли истощенного пса без носа

22 ноября 2024, 02:12
Фото: 1MI. Волонтеры пришли на помощь псу, который находился в крайне тяжелом состоянии
Волонтеры пришли на помощь псу, который находился в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на то, что у животного был хозяин, никто не занимался лечением прогрессирующего заболевания питомца.

Пёс по кличке Федя жил во дворе частного дома и охранял хозяйскую территорию. Однако заботы о его здоровье никто не проявлял. Когда хозяин передал пса в руки волонтеров, тот был истощен, у него обнаружились раны на лапе и хвосте. У пса отсутствовал нос вследствие развития некроза тканей. Вместо органа сохранились лишь отверстия, через которые животное дышало без затруднений, однако издавало при этом звук, похожий на сопение или свист.

Хозяин пса заявил, что Федю укусил клещ, после чего нос «отпал сам». Специалисты полагают, что на самом деле ткани начали разрушаться из-за некроза, который не начали лечить своевременно.

На восстановление животного потребуется немало времени и сил. Тем не менее, Федя проявляет себя очень ласково по отношению к людям. По окончанию лечения, волонтеры будут искать для него новый дом и любящих хозяев.

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