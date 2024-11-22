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Posted 22 ноября, 10:33

Published 22 ноября, 10:33

Modified 22 ноября, 10:35

Updated 22 ноября, 10:35

Ремонт выполнен

В 150 многоквартирных домах Новосибирской области капитально восстановили крыши

22 ноября 2024, 10:33
Фото: Правительство НСО. Ремонт выполнен
В рамках программы капремонта в 2024 году восстановили крыши в 150 многоквартирных домах, сообщили в правительстве Новосибирской области.

В текущем году по программе капремонта выполняется 654 видов работ в 364 многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Завершилось восстановление кровель в 150 домах, что составляет 91% от годового плана. Об этом сообщил замминистра ЖКХ и энергетики региона Евгений Ольховиков.

Эксперты министерства Жилищно-коммунального хозяйства пронаблюдали за процессом ремонта крыши жилого дома в Новосибирске по адресу Проспект Дзержинского, 10. Регулярные проверки на объектах позволяют повысить стандарт работ и предотвратить возможные нарушения со стороны компаний-подрядчиков.

Согласно проектной документации на жилом объекте было запланировано проведение следующих мероприятий: полная замена деревянных элементов конструкции крыши с установкой слуховых окон и огнеустойчивостью деревянных частей, восстановление вентиляционных шахт, замена вентиляционных труб, улучшение утепления чердака, полная замена кровельного состава и обновление водосточной системы. В настоящее время проводятся следующие работы: завершен демонтаж стропильной системы крыши наполовину и частично установлена новая стропильная конструкция, уложен профнастил на 40% общей площади кровельного покрытия.

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