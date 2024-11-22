В 150 многоквартирных домах Новосибирской области капитально восстановили крыши

В текущем году по программе капремонта выполняется 654 видов работ в 364 многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Завершилось восстановление кровель в 150 домах, что составляет 91% от годового плана. Об этом сообщил замминистра ЖКХ и энергетики региона Евгений Ольховиков.