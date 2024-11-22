В 150 многоквартирных домах Новосибирской области капитально восстановили крыши

Posted 22 ноября, 10:33
Published 22 ноября, 10:33
Modified 22 ноября, 10:35
Updated 22 ноября, 10:35
В текущем году по программе капремонта выполняется 654 видов работ в 364 многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Завершилось восстановление кровель в 150 домах, что составляет 91% от годового плана. Об этом сообщил замминистра ЖКХ и энергетики региона Евгений Ольховиков.
Эксперты министерства Жилищно-коммунального хозяйства пронаблюдали за процессом ремонта крыши жилого дома в Новосибирске по адресу Проспект Дзержинского, 10. Регулярные проверки на объектах позволяют повысить стандарт работ и предотвратить возможные нарушения со стороны компаний-подрядчиков.
Согласно проектной документации на жилом объекте было запланировано проведение следующих мероприятий: полная замена деревянных элементов конструкции крыши с установкой слуховых окон и огнеустойчивостью деревянных частей, восстановление вентиляционных шахт, замена вентиляционных труб, улучшение утепления чердака, полная замена кровельного состава и обновление водосточной системы. В настоящее время проводятся следующие работы: завершен демонтаж стропильной системы крыши наполовину и частично установлена новая стропильная конструкция, уложен профнастил на 40% общей площади кровельного покрытия.