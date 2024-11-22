atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 11:42

Published 22 ноября, 11:42

Modified 22 ноября, 12:07

Updated 22 ноября, 12:07

Пять сливов в реку Тула закроют заглушками, чтобы бороться с загрязнением реки

В Новосибирской области ужесточат борьбу со сбросом отходов в водоемы

22 ноября 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney. Пять сливов в реку Тула закроют заглушками, чтобы бороться с загрязнением реки
Пять сливов в реку Тула закроют заглушками, чтобы бороться с загрязнением реки. Новый метод борьбы с недобросовестными предпринимателями предложили в региональном минприроде.

В минприроде предложили поставить заглушки в сточные трубы в р. Тула. Таким образом, когда отходы пойдут обратно, найти недобросовестных предпринимателей будет несложно. Самостоятельно избавиться от таких заглушек не получится. Инспекция проверит все затампонированные выпуски.

До конца года будут забиты пять выпусков в реку. Бороться за чистоту водоемов в регионе приходится жесткими методами: от состояния водных объектов зависит здоровье сибиряков.

Тампонирование нелегальных выпусков позволит повысить качество жизни в регионе, — заявил представитель минприроды Евгений Шестернин.

Концессионер не достроит школы в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские волонтеры спасли истощенного пса без носаОпасное мясо и рыбу изъяли на Чкаловском рынке НовосибирскаТолмачёво обязали выплатить штраф в 7 миллионов: что произошло
#София Самарина#Общество#Экология#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика