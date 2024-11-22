В Новосибирской области ужесточат борьбу со сбросом отходов в водоемы

Posted 22 ноября, 11:42
Published 22 ноября, 11:42
Modified 22 ноября, 12:07
Updated 22 ноября, 12:07
В минприроде предложили поставить заглушки в сточные трубы в р. Тула. Таким образом, когда отходы пойдут обратно, найти недобросовестных предпринимателей будет несложно. Самостоятельно избавиться от таких заглушек не получится. Инспекция проверит все затампонированные выпуски.
До конца года будут забиты пять выпусков в реку. Бороться за чистоту водоемов в регионе приходится жесткими методами: от состояния водных объектов зависит здоровье сибиряков.
Тампонирование нелегальных выпусков позволит повысить качество жизни в регионе, — заявил представитель минприроды Евгений Шестернин.
Напомним, ранее в мошенничестве обвинили гендиректора «Экологии-Новосибирск».