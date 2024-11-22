В Новосибирской области ужесточат борьбу со сбросом отходов в водоемы

В минприроде предложили поставить заглушки в сточные трубы в р. Тула. Таким образом, когда отходы пойдут обратно, найти недобросовестных предпринимателей будет несложно. Самостоятельно избавиться от таких заглушек не получится. Инспекция проверит все затампонированные выпуски.