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Posted 23 ноября, 06:19

Published 23 ноября, 06:19

Modified 23 ноября, 06:19

Updated 23 ноября, 06:19

Сумма компенсации не озвучена

Энергетики повредили машину новосибирца при строительстве теплотрассы

23 ноября 2024, 06:19
Фото: АСТ-54. Сумма компенсации не озвучена
Ущерб, нанесенный автовладельцу, будет возмещен, сообщили в компании СГК.

В ходе строительства теплотрассы в районе улицы Волочаевской рабочие подрядчика «Сибирской генерирующей компании» (СГК) вырвали из стены административного здания электрический кабель. В результате стена частично разрушилась, кирпичи упали на припаркованный около строения автомобиль.

В СГК прокомментировали инцидент: подрядчик и владелец пострадавшей машины пришли к договоренности относительно суммы компенсации. Повреждения, нанесенные постройке, будут ликвидированы, кабель возвращен на свое место.

Ранее мы рассказывали о том, что в мэрии признали — подрядчики СГК не смогут до наступления морозов ликвидировать все коммунальные разрытия, которые образовались в ходе ремонтных работ на теплосетях.

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#Новосибирск#Автомобиль#Авто#СГК#Повреждение
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