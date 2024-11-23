Энергетики повредили машину новосибирца при строительстве теплотрассы

Posted 23 ноября, 06:19
Published 23 ноября, 06:19
Modified 23 ноября, 06:19
Updated 23 ноября, 06:19
В ходе строительства теплотрассы в районе улицы Волочаевской рабочие подрядчика «Сибирской генерирующей компании» (СГК) вырвали из стены административного здания электрический кабель. В результате стена частично разрушилась, кирпичи упали на припаркованный около строения автомобиль.
В СГК прокомментировали инцидент: подрядчик и владелец пострадавшей машины пришли к договоренности относительно суммы компенсации. Повреждения, нанесенные постройке, будут ликвидированы, кабель возвращен на свое место.
Ранее мы рассказывали о том, что в мэрии признали — подрядчики СГК не смогут до наступления морозов ликвидировать все коммунальные разрытия, которые образовались в ходе ремонтных работ на теплосетях.