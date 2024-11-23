Ночной вертолет напугал жителей Левобережья в Новосибирске

Posted 23 ноября, 02:47
Published 23 ноября, 02:47
Modified 23 ноября, 02:49
Updated 23 ноября, 02:49
В ночь с 22 на 23 ноября жители Ленинского и Кировского районов были встревожены полетами вертолета на относительно низкой высоте над жилыми домами.
«Несколько раз пролетел, такое ощущение, что прямо над домом. Как-то не по себе было. В чате домовом панику развели, каких только бредовых версий не высказали. Муж звонил в 054 и 112, там ничего не знают», — рассказала редакции Atas.Info жительница Горского микрорайона Александра Кузина.
В компании СГК объяснили, что ночные полеты связаны с очередным обследованием состояния тепловых сетей при помощи тепловизора. Из-за особенностей технологии наилучший результат можно получить при использовании его в тесное время суток.
В телеграм-канале энергокомпании подписчики оставили немало возмущенных комментариев:
«Ладно бы летом это проводили, тепловизионный мониторинг… Сейчас то нафига бабки на всякие вертолеты тратить? Сейчас и так температура минус, соответственно и видно все невооружённым глазом, де и чего парит. Бабок дохрена? Да вы хоть доделайте уже то, чего раскопали, как минимум»
«Не проще управляющие компании обязать обходить объекты? Чтобы ночью все спать могли? Считаю, что это нарушение»
«Деньги девать некуда, на вертолетах они летают, мы вам платим за тепло и горячую воду, а не за катание на вертолете! Чтобы узнать, где жители сидят без тепла и воды, достаточно зайти в комментарии, а комментарии можно читать и сидя на рабочем месте, а не в вертолете»
Похожая ситуация была 6 ноября — тогда ночью вертолет кружил над правобережными районами города.