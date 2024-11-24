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Posted 24 ноября, 01:48

Published 24 ноября, 01:48

Modified 24 ноября, 01:48

Updated 24 ноября, 01:48

DAVA вместе с мамой

Как известные новосибирцы поздравляли своих мам в День матери

24 ноября 2024, 01:48
Фото: соцсети блогера. DAVA вместе с мамой
26 ноября по всей стране отмечается трогательный праздник — День матери, когда миллионы женщин слышат слова благодарности и получают подарки от своих детей. Звёзды шоу-бизнеса, родом из Новосибирска, также не остаются в стороне.

Известные новосибирцы делятся воспоминаниями, трогательными поздравлениями и моментами из жизни со своими мамами. Вот как в этот день своих мам поздравляли известные новосибирцы: DAVA, Шура, Митя Фомин и другие.

DAVA: «Спасибо за жизнь и поддержку»

Давид Манукян, известный блогер и певец, не скрывает своей любви и благодарности к матери. Анна Манукян всегда была опорой для сына. Она активно поддерживает его творчество и разделяет успехи.

В День матери DAVA опубликовал трогательное поздравление, сопроводив его архивным фото:

«Мамуля, спасибо за жизнь и бесконечную поддержку! Я радуюсь, что могу делать тебя счастливее с каждым днём. Очень люблю тебя!»

Давид Манукян с мамойДавид Манукян с мамой
Давид Манукян с мамой. Фото: соцсети блогера

В свои постах Давид нередко подчеркивает, что именно мама вдохновляет его достигать новых высот.

Шура: путь к примирению с мамой

Певец Александр Медведев, известный как Шура, прошел через непростой путь в отношениях с матерью Светланой. Когда он боролся с зависимостями и личными трудностями, их связь ослабела.

Однако тяжёлые моменты в жизни артиста, включая онкологическое заболевание, помогли восстановить эту близость. Сейчас Шура признается:

«Мамуля, моя любимая, берегите себя! Спасибо за вашу поддержку, я вас очень люблю!»

Шура с мамойШура с мамой
Шура с мамой. Фото: Дзен / «Это моя жизнь»

Его путь — пример того, как важно ценить близких и находить силы восстанавливать отношения.

Митя Фомин: «Моя мама — мой главный критик и вдохновение»

Певец Митя Фомин поддерживает тёплые отношения с матерью, Тамарой Павловной, и часто приезжает в родной Новосибирск. В День матери он не сдерживал эмоций, опубликовав длинное поздравление:

«Моя непревзойденная Тамарочка Палочка! Ты — воплощение мудрости и любви. Спасибо за нашу семью и за то, что ты всегда рядом. Я тебя очень люблю!»

Митя Фомин с мамойМитя Фомин с мамой
Митя Фомин с мамой. Фото: соцсети певца

На семейных торжествах Митя неизменно оказывается в центре внимания, показывая пример уважения и трепетного отношения к родителям.

Пелагея, Павел Прилучный и Элджей: личное остаётся личным

Не все знаменитости делятся семейными моментами публично. Певица Пелагея и актёр Павел Прилучный ограничиваются лаконичными поздравлениями в социальных сетях, а рэпер Элджей однажды порадовал свою маму роскошным Mercedes.

Павел Прилучный с мамой и детьмиПавел Прилучный с мамой и детьми
Павел Прилучный с мамой и детьми. Фото: соцсети актера

День матери — это не только праздник женщин, подаривших жизнь. Это возможность каждому задуматься о своей любви, вспомнить моменты детства и благодарности. Поздравьте своих мам — и не только в этот день, а каждый раз, когда представится возможность.

Как поздравить маму в День матери: трогательные поздравления и необычные подарки
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