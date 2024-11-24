Как известные новосибирцы поздравляли своих мам в День матери

Posted 24 ноября, 01:48
Published 24 ноября, 01:48
Modified 24 ноября, 01:48
Updated 24 ноября, 01:48
Известные новосибирцы делятся воспоминаниями, трогательными поздравлениями и моментами из жизни со своими мамами. Вот как в этот день своих мам поздравляли известные новосибирцы: DAVA, Шура, Митя Фомин и другие.
Давид Манукян, известный блогер и певец, не скрывает своей любви и благодарности к матери. Анна Манукян всегда была опорой для сына. Она активно поддерживает его творчество и разделяет успехи.
В День матери DAVA опубликовал трогательное поздравление, сопроводив его архивным фото:
«Мамуля, спасибо за жизнь и бесконечную поддержку! Я радуюсь, что могу делать тебя счастливее с каждым днём. Очень люблю тебя!»
В свои постах Давид нередко подчеркивает, что именно мама вдохновляет его достигать новых высот.
Певец Александр Медведев, известный как Шура, прошел через непростой путь в отношениях с матерью Светланой. Когда он боролся с зависимостями и личными трудностями, их связь ослабела.
Однако тяжёлые моменты в жизни артиста, включая онкологическое заболевание, помогли восстановить эту близость. Сейчас Шура признается:
«Мамуля, моя любимая, берегите себя! Спасибо за вашу поддержку, я вас очень люблю!»
Его путь — пример того, как важно ценить близких и находить силы восстанавливать отношения.
Певец Митя Фомин поддерживает тёплые отношения с матерью, Тамарой Павловной, и часто приезжает в родной Новосибирск. В День матери он не сдерживал эмоций, опубликовав длинное поздравление:
«Моя непревзойденная Тамарочка Палочка! Ты — воплощение мудрости и любви. Спасибо за нашу семью и за то, что ты всегда рядом. Я тебя очень люблю!»
На семейных торжествах Митя неизменно оказывается в центре внимания, показывая пример уважения и трепетного отношения к родителям.
Не все знаменитости делятся семейными моментами публично. Певица Пелагея и актёр Павел Прилучный ограничиваются лаконичными поздравлениями в социальных сетях, а рэпер Элджей однажды порадовал свою маму роскошным Mercedes.
День матери — это не только праздник женщин, подаривших жизнь. Это возможность каждому задуматься о своей любви, вспомнить моменты детства и благодарности. Поздравьте своих мам — и не только в этот день, а каждый раз, когда представится возможность.