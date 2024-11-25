Полчища комаров атаковали жителей Новосибирска

Posted 25 ноября, 11:07
Published 25 ноября, 11:07
Modified 25 ноября, 11:43
Updated 25 ноября, 11:43
Полчища комаров в конце осени обнаружили в Академгородке. Сибиряки объясняют эту аномалию необычно теплой осенью. Из-за отсутствия холодов, у растений и насекомых нарушились биологические ритмы: комары и златоглазки не впали в спячку, и даже почки на деревьях набухли. Насекомые даже пытаются атаковывать. Ранее новосибирцы запечатлели распустившуюся акацию.
Напомним, ранее сообщалось о том, что тепло продержится в Новосибирске до конца ноября. Всю предстоящую неделю температура воздуха составит -4.-5 градусов днем и до -9 ночью. С декабря потеплеет до +1.+2 градусов.