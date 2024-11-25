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Posted 25 ноября, 11:07

Published 25 ноября, 11:07

Modified 25 ноября, 11:43

Updated 25 ноября, 11:43

Комаров среди снега заметили сибиряки

Полчища комаров атаковали жителей Новосибирска

25 ноября 2024, 11:07
Фото: 1MI. Комаров среди снега заметили сибиряки
Жительнице Академгородка удалось запечатлеть насекомых на заснеженных ветках.

Полчища комаров в конце осени обнаружили в Академгородке. Сибиряки объясняют эту аномалию необычно теплой осенью. Из-за отсутствия холодов, у растений и насекомых нарушились биологические ритмы: комары и златоглазки не впали в спячку, и даже почки на деревьях набухли. Насекомые даже пытаются атаковывать. Ранее новосибирцы запечатлели распустившуюся акацию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тепло продержится в Новосибирске до конца ноября. Всю предстоящую неделю температура воздуха составит -4.-5 градусов днем и до -9 ночью. С декабря потеплеет до +1.+2 градусов.

Комары зимойКомары зимой
Комары зимой. Фото: ЧП Новосибирск
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