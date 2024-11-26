В Новосибирске наградили супругов, проживших вместе 50 лет

Posted 26 ноября, 17:31
Published 26 ноября, 17:31
Modified 26 ноября, 17:33
Updated 26 ноября, 17:33
В Новосибирске прошло чествование пар, которые прожили вместе полвека. В торжественной обстановке юбилярам вручили благодарственные письма, а также денежную выплату в 50 тысяч рублей.
«Золотой свадьбой» называют годовщину 50-ти лет совместной жизни. Этот драгоценный металл символизирует безусловную ценность столь крепкого союза, а также его твердость и надежность. Золотую свадьбу принято отмечать с размахом, а юбилярам дарить золотые украшения.
Ранее сообщалось о паре, которая выбрала крайне необычное, но звучное и патриотичное имя для своего ребенка.