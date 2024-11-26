В Новосибирске наградили супругов, проживших вместе 50 лет

«Золотой свадьбой» называют годовщину 50-ти лет совместной жизни. Этот драгоценный металл символизирует безусловную ценность столь крепкого союза, а также его твердость и надежность. Золотую свадьбу принято отмечать с размахом, а юбилярам дарить золотые украшения.