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Posted 26 ноября, 17:31

Published 26 ноября, 17:31

Modified 26 ноября, 17:33

Updated 26 ноября, 17:33

Супругам вручили благодарственные письма мэра

В Новосибирске наградили супругов, проживших вместе 50 лет

26 ноября 2024, 17:31
Фото: 1MI. Супругам вручили благодарственные письма мэра
60 пар сибиряков поздравили с золотой годовщиной совместной жизни.

В Новосибирске прошло чествование пар, которые прожили вместе полвека. В торжественной обстановке юбилярам вручили благодарственные письма, а также денежную выплату в 50 тысяч рублей.

«Золотой свадьбой» называют годовщину 50-ти лет совместной жизни. Этот драгоценный металл символизирует безусловную ценность столь крепкого союза, а также его твердость и надежность. Золотую свадьбу принято отмечать с размахом, а юбилярам дарить золотые украшения.

Ранее сообщалось о паре, которая выбрала крайне необычное, но звучное и патриотичное имя для своего ребенка.

Свадьба на высоте — пара поженилась прямо в самолете
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