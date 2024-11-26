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Posted 26 ноября, 07:34

Published 26 ноября, 07:34

Modified 26 ноября, 07:36

Updated 26 ноября, 07:36

Врачи не смогли помочь Александру Буйнову

Врачи не смогли помочь Александру Буйнову — певец отправлен «доживать» домой

26 ноября 2024, 07:34
Фото: 1MI. Врачи не смогли помочь Александру Буйнову
Александру Буйнову присвоен паллиативный статус из-за тяжелого онкологического заболевания, сообщают близкие певца.

У Александра Буйнова диагностировано онкологическое заболевание. Недуг перешел в четвертую стадию, что означает масштабное поражение организма и активное деление клеток. Врачи расписались в своем бессилии, выход в ремиссию у больного больше невозможен, пишет издание СтарХит.

Напомним, что впервые онкология у Буйнова была диагностирована еще в начале 2000-х. Он смог победить болезнь, но спустя много лет начался рецидив.

Близкие друзья и поклонники певца шокированы. Александру Буйнову в социальных сетях пишут слова поддержки.

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