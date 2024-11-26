Врачи не смогли помочь Александру Буйнову — певец отправлен «доживать» домой

Posted 26 ноября, 07:34
Published 26 ноября, 07:34
Modified 26 ноября, 07:36
Updated 26 ноября, 07:36
У Александра Буйнова диагностировано онкологическое заболевание. Недуг перешел в четвертую стадию, что означает масштабное поражение организма и активное деление клеток. Врачи расписались в своем бессилии, выход в ремиссию у больного больше невозможен, пишет издание СтарХит.
Напомним, что впервые онкология у Буйнова была диагностирована еще в начале 2000-х. Он смог победить болезнь, но спустя много лет начался рецидив.
Близкие друзья и поклонники певца шокированы. Александру Буйнову в социальных сетях пишут слова поддержки.