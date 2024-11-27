Новый заммэра назначен Новосибирске — кто он

Posted 27 ноября, 12:42
Published 27 ноября, 12:42
Modified 27 ноября, 12:44
Updated 27 ноября, 12:44
Соотвтетствующее постановление о назначении подписал мэр Максим Кудрявцев. По словам градоначальника, Иосиф Кодалаев проявил себя как эффективный руководитель. Среди его достижений глава города выделил оперативное восстановление движения по Октябрьскому и Димитровскому мостам; участие в устранении аварии на теплосетях; развитие транспортной инфраструктуры города.
Максим Кудрявцев отметил, что теперь перед Кодалаевым стоит задача реформировать департамент транспорта и сделать его работу более динамичной и эффективной.
Профессиональная карьера Кодалаева началась в МУП «Новосибирский метрополитен», после чего он занимал ключевые должности в структурах, связанных с дорожным строительством и благоустройством: ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог»; МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства». В 2023 году Кодалаев возглавил МКУ «Гормост», а в 2024 году был назначен начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Исполнять обязанности начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса теперь будет Валерий Жарков, ранее занимавший одну из руководящих должностей в ведомстве.