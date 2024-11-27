Новый заммэра назначен Новосибирске — кто он

Профессиональная карьера Кодалаева началась в МУП «Новосибирский метрополитен», после чего он занимал ключевые должности в структурах, связанных с дорожным строительством и благоустройством: ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог»; МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства». В 2023 году Кодалаев возглавил МКУ «Гормост», а в 2024 году был назначен начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.