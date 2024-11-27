atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 12:42

Published 27 ноября, 12:42

Modified 27 ноября, 12:44

Updated 27 ноября, 12:44

Иосиф Кодалаев

Новый заммэра назначен Новосибирске — кто он

27 ноября 2024, 12:42
Фото: atas.info / Новосибирские Новости. Иосиф Кодалаев

В Новосибирске назначен новый заместитель мэра Иосиф Кодалаев

С 28 ноября 2024 года Иосиф Важаевич Кодалаев официально назначен первым заместителем мэра Новосибирска. Такое решение принял глава города Максим Кудрявцев.

Соотвтетствующее постановление о назначении подписал мэр Максим Кудрявцев. По словам градоначальника, Иосиф Кодалаев проявил себя как эффективный руководитель. Среди его достижений глава города выделил оперативное восстановление движения по Октябрьскому и Димитровскому мостам; участие в устранении аварии на теплосетях; развитие транспортной инфраструктуры города.

Максим Кудрявцев отметил, что теперь перед Кодалаевым стоит задача реформировать департамент транспорта и сделать его работу более динамичной и эффективной.

Профессиональная карьера Кодалаева началась в МУП «Новосибирский метрополитен», после чего он занимал ключевые должности в структурах, связанных с дорожным строительством и благоустройством: ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог»; МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства». В 2023 году Кодалаев возглавил МКУ «Гормост», а в 2024 году был назначен начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Исполнять обязанности начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса теперь будет Валерий Жарков, ранее занимавший одну из руководящих должностей в ведомстве.

В Новосибирске нашли способ побороть 10-балльные пробки
Узнать подробнее
Читайте также:
Анна Терешкова назначена директором Новосибирской государственной филармонииВ Новосибирской области назначили нового заместителя главы МинстрояНазначен новый замгубернатора Новосибирской области — что о нем известно
#Алина Гурицкая#Общество#Транспорт#Новосибирск#Мэр#Благоустройство#Администрация#Дорожное строительство#Максим Кудрявцев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика