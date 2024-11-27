Приостановлено дело о поджоге могилы девочки, скончавшейся Новосибирске

Posted 27 ноября, 06:04
Published 27 ноября, 06:04
Modified 27 ноября, 06:06
Updated 27 ноября, 06:06
Дело об осквернении могилы ребенка, умершего после пластической операции в больнице Новосибирска, приостановлено, сообщила мать девочки. По словам женщины, около захоронения на кладбище в Новоалтайске не обнаружено никаких следов тех, кто развел огонь на могильном холмике. Полиция не в состоянии найти вандалов, рассказала она изданию «КП-Новосибирск».
Девочка родилась с заячьей губой, чтобы исправить дефект, ее привезли на операцию в Новосибирск в мае 2022 года. Расследование уголовного дела о возможной врачебной ошибке продолжается до сих пор.
Тем временем, новосибирец, которому ампутировали ногу, как он считает, из-за ошибки врачей, требует в суде от крупной клиники выплаты компенсации в размере 2 млн рублей.