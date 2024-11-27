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Posted 27 ноября, 06:04

Published 27 ноября, 06:04

Modified 27 ноября, 06:06

Updated 27 ноября, 06:06

Полиция зашла в тупик в поисках вандала

Приостановлено дело о поджоге могилы девочки, скончавшейся Новосибирске

27 ноября 2024, 06:04
Ребенок скончался после операции в новосибирской больнице и был похоронен в Алтайском крае.

Дело об осквернении могилы ребенка, умершего после пластической операции в больнице Новосибирска, приостановлено, сообщила мать девочки. По словам женщины, около захоронения на кладбище в Новоалтайске не обнаружено никаких следов тех, кто развел огонь на могильном холмике. Полиция не в состоянии найти вандалов, рассказала она изданию «КП-Новосибирск».

Девочка родилась с заячьей губой, чтобы исправить дефект, ее привезли на операцию в Новосибирск в мае 2022 года. Расследование уголовного дела о возможной врачебной ошибке продолжается до сих пор.

Тем временем, новосибирец, которому ампутировали ногу, как он считает, из-за ошибки врачей, требует в суде от крупной клиники выплаты компенсации в размере 2 млн рублей.

В Новосибирской области полиция проверит осквернение могил участников СВО
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#Новосибирск#Кладбище#Вандализм#Уголовное дело#Врачебная ошибка
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