Приостановлено дело о поджоге могилы девочки, скончавшейся Новосибирске

Дело об осквернении могилы ребенка, умершего после пластической операции в больнице Новосибирска, приостановлено, сообщила мать девочки. По словам женщины, около захоронения на кладбище в Новоалтайске не обнаружено никаких следов тех, кто развел огонь на могильном холмике. Полиция не в состоянии найти вандалов, рассказала она изданию «КП-Новосибирск».