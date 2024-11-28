Потолок обрушился в лицее в Новосибирске — стала известна причина инцидента

Posted 28 ноября, 12:30
Published 28 ноября, 12:30
Modified 28 ноября, 12:32
Updated 28 ноября, 12:32
26 ноября в лицее №22 в Новосибирске обрушился потолок в мужском туалете. Сообщается, что никто из учащихся не пострадал. Однако видео с обрушением быстро попало в интернет.
В мэрии прокомментировали, что состояние всех учебных заведений строго контролируется, и подобных инцидентов не возникало ранее. Было заявлено, что в обрушении виноваты сами ученики. Педагогам было поручено провести разъяснительные беседы по технике безопасности.
На данный момент потолок восстановлен и лицей продолжает работу. Однако пользователи соцсетей заметили ржавчину под потолком и прокомментировали: вероятнее всего, обрушение было неизбежно.