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Posted 28 ноября, 12:30

Published 28 ноября, 12:30

Modified 28 ноября, 12:32

Updated 28 ноября, 12:32

Потолок обрушился в лицее в Новосибирске — стала известна причина инцидента

Потолок обрушился в лицее в Новосибирске — стала известна причина инцидента

28 ноября 2024, 12:30
Фото: 1MI. Потолок обрушился в лицее в Новосибирске — стала известна причина инцидента
Потолок обрушился во вторник в туалете одного из учебных заведений Новосибирска. В мэрии указали на проделки вандалов.

26 ноября в лицее №22 в Новосибирске обрушился потолок в мужском туалете. Сообщается, что никто из учащихся не пострадал. Однако видео с обрушением быстро попало в интернет.

В мэрии прокомментировали, что состояние всех учебных заведений строго контролируется, и подобных инцидентов не возникало ранее. Было заявлено, что в обрушении виноваты сами ученики. Педагогам было поручено провести разъяснительные беседы по технике безопасности.

На данный момент потолок восстановлен и лицей продолжает работу. Однако пользователи соцсетей заметили ржавчину под потолком и прокомментировали: вероятнее всего, обрушение было неизбежно.

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