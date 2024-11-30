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Posted 30 ноября, 02:46

Published 30 ноября, 02:46

Modified 30 ноября, 02:47

Updated 30 ноября, 02:47

Анали крови на ВИЯ

В Новосибирской области ожидается снижение заболеваемости ВИЧ

30 ноября 2024, 02:46
Фото: 1MI. Анали крови на ВИЯ
Заболеваемость ВИЧ в Новосибирской области в 1,5 раза превышает средний уровень по России. Однако специалисты ожидают снижения заболеваемости.

За последние пять лет количество новых случаев ВИЧ сократилось более чем в три раза. В ближайшие 3–5 лет регион планирует приблизиться к средним показателям по стране. Об этом сообщил главный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Новосибирской области Дмитрий Капустин на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

По данным Капустина, основную группу пациентов составляют жители в возрасте 30–45 лет, которые составляют около 60% всех состоящих на диспансерном учёте. Среди территорий области наиболее неблагополучными по ВИЧ-инфекции остаются Мошковский, Тогучинский и Болотнинский районы.

«Регион входит в десятку самых неблагополучных в стране. Мы видим положительные тенденции, но для победы над ВИЧ необходимо усиливать профилактическую работу, развивать диагностику и делать терапию доступной для всех», — отметил председатель правления общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.

Особое внимание вызывает так называемая феминизация эпидемии. Если ранее женщины составляли лишь около 30% инфицированных, то в 2024 году этот показатель приблизился к 50%. Основной путь передачи инфекции — половой.

Среди детей, рожденных от матерей с ВИЧ, положительный диагноз в 2024 году подтвердился лишь у трёх малышей из 350 новорождённых. Это связано с обязательным обследованием беременных женщин и своевременным применением медикаментов.

Всероссийская тенденция также показывает положительную динамику: с 2016 года заболеваемость ВИЧ снизилась на 40%, достигнув исторического минимума. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, тестирование на ВИЧ в 2023 году прошло 35% населения страны, что позволяет своевременно выявлять и предотвращать распространение инфекции.

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#Алина Гурицкая#Медицина#Новосибирская область#Здоровье#Профилактика#Вич#СПИД
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