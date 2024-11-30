В Новосибирской области ожидается снижение заболеваемости ВИЧ

За последние пять лет количество новых случаев ВИЧ сократилось более чем в три раза. В ближайшие 3–5 лет регион планирует приблизиться к средним показателям по стране. Об этом сообщил главный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Новосибирской области Дмитрий Капустин на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.