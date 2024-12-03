Эффективную вакцину от ВИЧ разработали ученые из США

Posted 3 декабря, 18:54
Published 3 декабря, 18:54
Modified 3 декабря, 19:25
Updated 3 декабря, 19:25
Новая инъекция «Ленакапавир», применяемая раз в шесть месяцев, может стать аналогом регулярного приема профилактических препаратов против ВИЧ.
Отмечается, что вакцина не только удобнее, но и эффективнее, чем уже имеющиеся препараты. Выводы были сделаны на основе итогов третьей фазы испытаний «Ленакапавира».
Число испытуемых составило более двух тысяч человек, из них инфицированными оказались двое, что составляет менее 1% от общего числа пациентов.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ожидается снижение заболеваемостью ВИЧ-инфекцией.