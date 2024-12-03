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Posted 3 декабря, 18:54

Published 3 декабря, 18:54

Modified 3 декабря, 19:25

Updated 3 декабря, 19:25

Вакцина поможет в профилактике опасного заболевания

Эффективную вакцину от ВИЧ разработали ученые из США

3 декабря 2024, 18:54
Фото: 1MI. Вакцина поможет в профилактике опасного заболевания
Сообщается, что результативность новой вакцины составляет 99%. Об инновации рассказали сотрудники Университета Эмори в США.

Новая инъекция «Ленакапавир», применяемая раз в шесть месяцев, может стать аналогом регулярного приема профилактических препаратов против ВИЧ.

Отмечается, что вакцина не только удобнее, но и эффективнее, чем уже имеющиеся препараты. Выводы были сделаны на основе итогов третьей фазы испытаний «Ленакапавира».

Число испытуемых составило более двух тысяч человек, из них инфицированными оказались двое, что составляет менее 1% от общего числа пациентов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ожидается снижение заболеваемостью ВИЧ-инфекцией.

В Новосибирске оказалось ВИЧ-инфицированных больше, чем в среднем по России
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#София Самарина#Общество#Медицина#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Здравоохранение#Сибирь#Вич#Заболеваемость
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