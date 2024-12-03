В Москве по подозрению в мошенничестве задержали директора новосибирской фирмы

Posted 3 декабря, 04:52
Published 3 декабря, 04:52
Modified 3 декабря, 04:54
Updated 3 декабря, 04:54
По данным следствия, в июне 2022 года мужчина заключил договор с федеральным казенным учреждением на поставку 25 многофункциональных устройств. После получения авансового платежа в размере 340 тысяч рублей он не предпринял никаких действий по закупке и поставке оборудования.
Подозреваемого задержали в Москве, после чего доставили в Новосибирск для проведения следственных действий. В его отношении возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». На период расследования суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.