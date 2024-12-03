atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 04:52

Published 3 декабря, 04:52

Modified 3 декабря, 04:54

Updated 3 декабря, 04:54

Наручники и деньги

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали директора новосибирской фирмы

3 декабря 2024, 04:52
Фото: 1MI Коммерсанта из Сибири. Наручники и деньги
Сотрудники полиции задержали в Москве 39-летнего директора коммерческой организации из Новосибирска, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного контракта, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным следствия, в июне 2022 года мужчина заключил договор с федеральным казенным учреждением на поставку 25 многофункциональных устройств. После получения авансового платежа в размере 340 тысяч рублей он не предпринял никаких действий по закупке и поставке оборудования.

Подозреваемого задержали в Москве, после чего доставили в Новосибирск для проведения следственных действий. В его отношении возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». На период расследования суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: ГУ МВД по Новосибирской области. Задержание бизнесмена
Группу мошенников задержали в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Пулемет «Максим», немецкие «Маузеры» и целый арсенал исторического оружия нашли ФСБФСБ требует арестовать новосибирского бизнесмена по делу о хищениях в аквапаркеВ Новосибирске ФСБ задержала оперативника из отдела борьбы с коррупцией
#Алина Гурицкая#Видео#Новосибирск#Преступление#Мошенничество#Уголовное дело#Контракт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика