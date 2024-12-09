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Posted 9 декабря, 11:10

Published 9 декабря, 11:10

Modified 9 декабря, 11:16

Updated 9 декабря, 11:16

Снегурочка на фоне елки

Как подготовиться к новогоднему корпоративу — стоимость специалистов в Новосибирске

9 декабря 2024, 11:10
Фото: 1MI. Снегурочка на фоне елки
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Новый год в Новосибирске 2025
С приближением зимних праздников в Новосибирске усиливается подготовка к корпоративам. В этом году организаторы отмечают рост интереса к праздничным услугам: от профессиональных ведущих до оформления фотозон, рассказывают аналитики Авито Услуг.

На первом месте по спросу остаются ведущие, которые задают настроение всему вечеру. Уже к началу ноября спрос на услуги ведущих в Новосибирске достиг высокого уровня, и свободных специалистов почти не осталось.

Праздничные фотографии — обязательный атрибут любого корпоратива. В 2024 году интерес к услугам фотографов и видеографов вырос на 11%. Стоимость работы профессионала, по данным Авито Услуг, начинается от 2 500 рублей за час.

В этом году также сильно вырос спрос на оформление корпоративных фотозон — прием специалисты предлагают все более уникальные варианты. За их услугами в 2024 году обращаются на 74% чаще, чем в прошлом.

Традиционно на праздники ждут аниматоров — Деда Мороза и Снегурочку. Однако предложение на рынке сильно изменилось, поэтому на платформе Авито Услуги появилось большое количество других артистов — акробатов, фокусников, мимов, танцоров. Стоимость таких услуг начинается от 5000 рублей — точная сумма зависит от формата и длительности мероприятия.

«К новогодним корпоративам начинают готовиться заранее, и в этом году организаторы проявляют еще большую предусмотрительность. Многие компании уже к началу ноября забронировали ведущих, артистов, кейтеринг и площадки для мероприятий. Частные специалисты востребованы благодаря более доступным ценам и гибким условиям. С выбором лучше не затягивать, так как спрос продолжает стремительно расти — с каждым днем свободных специалистов становится все меньше», — рассказали в Авито Услугах.
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