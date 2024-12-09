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Posted 9 декабря, 11:42

Published 9 декабря, 11:42

Modified 9 декабря, 12:41

Updated 9 декабря, 12:41

Дед Мороз и Снегурочка

Новосибирцам рассказали, во сколько обойдется визит Дедушки Мороза

9 декабря 2024, 11:42
Фото: 1MI. Дед Мороз и Снегурочка
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Специалисты готовы исполнить самые экзотические пожелания. В числе предложений — программа с участием метровой ручной змеи.

Сколько будет стоить визит сказочных персонажей в Новый год — подсчитали в «Прецеденте».

Самое бюджетное новогоднее поздравление стоит до 1000 рублей. Однако в таком случае Дедушка Мороз не придет лично, а поздравит ребенка и послушает стихотворение по видеозвонку.

На представление аниматоров в ростовых куклах цены могут превышать 10 тысяч рублей. Самое дорогое представление с несколькими персонажами обойдется в 15 тысяч рублей за полчаса.

Среди объявлений есть и более необычные предложения. Например, шоу с участием ручной змеи, которую можно даже взять на руки. Организаторы утверждают, что прирученная змея совершенно безопасна для детей.

Средняя цена на новогоднее представление от Деда Мороза составляет от 2500 до 4000 рублей за программу от 15 до 30 минут.

Ранее новосибирцам рассказали, как подготовится к новогоднему корпоративу и во сколько обойдутся услуги специалистов.

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