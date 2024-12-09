Спад рождаемости в Сибири в 2024 году: причины и последствия

Posted 9 декабря, 03:46
Published 9 декабря, 03:46
Modified 9 декабря, 03:48
Updated 9 декабря, 03:48
Коэффициент рождаемости в СФО составляет 8,5 новорожденных на 1000 человек населения. В Новосибирской области этот показатель чуть выше — 9 новорожденных на 1000 жителей. Лидером по числу младенцев в абсолютных цифрах остается Красноярский край, где за тот же период родилось 16 803 ребенка, чуть больше, чем в Новосибирской области.
Однако в относительных показателях лидирует Республика Тыва с 16 новорожденными на 1000 человек. Замыкают список Томская область и Алтайский край с коэффициентами 7,3 и 7,4 соответственно.
Снижение рождаемости наблюдается во всех регионах Сибири. Наибольшее падение зафиксировано в Республике Алтай — на 10%. Меньше всего рождаемость снизилась в Республике Хакасия — всего на 3%.