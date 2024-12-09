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Posted 9 декабря, 03:46

Published 9 декабря, 03:46

Modified 9 декабря, 03:48

Updated 9 декабря, 03:48

Скульптура с аистом и ребенком

Спад рождаемости в Сибири в 2024 году: причины и последствия

9 декабря 2024, 03:46
Фото: 1MI. Скульптура с аистом и ребенком

В Новосибирской области в 2024 году резко сократилась рождаемость

Рождаемость в Новосибирской области и Сибирском федеральном округе продолжает снижаться. Согласно данным Новосибирскстата, за первые восемь месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 16 683 новорожденных — на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Коэффициент рождаемости в СФО составляет 8,5 новорожденных на 1000 человек населения. В Новосибирской области этот показатель чуть выше — 9 новорожденных на 1000 жителей. Лидером по числу младенцев в абсолютных цифрах остается Красноярский край, где за тот же период родилось 16 803 ребенка, чуть больше, чем в Новосибирской области.

Однако в относительных показателях лидирует Республика Тыва с 16 новорожденными на 1000 человек. Замыкают список Томская область и Алтайский край с коэффициентами 7,3 и 7,4 соответственно.

Снижение рождаемости наблюдается во всех регионах Сибири. Наибольшее падение зафиксировано в Республике Алтай — на 10%. Меньше всего рождаемость снизилась в Республике Хакасия — всего на 3%.

Смертность в Новосибирской области значительно превышает рождаемость
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Сибирь#Рождаемость#Смертность#Демография#Статитика
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