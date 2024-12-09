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Posted 9 декабря, 05:09

Published 9 декабря, 05:09

Modified 9 декабря, 05:11

Updated 9 декабря, 05:11

Деньги и паспорт

В Новосибирске вынесли приговор за мошенничество бывшим бухгалтерам колледжа

9 декабря 2024, 05:09
Фото: 1MI. Деньги и паспорт
В Новосибирской области двух бухгалтеров колледжа осудили за мошенничество по предварительному сговору, сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

Куйбышевский районный суд установил, что с июля 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемые похищали бюджетные средства, выписывая фиктивные выплаты на имена других сотрудников учреждения. Затем деньги поступали на их банковские счета. В результате преступной деятельности было похищено 181 802 рубля.

Подсудимые полностью признали вину, сотрудничали со следствием и возместили причиненный ущерб в полном объеме еще до суда.

Суд учел обстоятельства и «смягчил» сроки. Одна из сотрудниц колледжа получила наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 5 тысяч рублей, вторая осуждена на два года условно с испытательным сроком на два года.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Мошенничество#Преступность#Судебное решение
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