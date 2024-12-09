В Новосибирске вынесли приговор за мошенничество бывшим бухгалтерам колледжа

Posted 9 декабря, 05:09
Published 9 декабря, 05:09
Modified 9 декабря, 05:11
Updated 9 декабря, 05:11
Куйбышевский районный суд установил, что с июля 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемые похищали бюджетные средства, выписывая фиктивные выплаты на имена других сотрудников учреждения. Затем деньги поступали на их банковские счета. В результате преступной деятельности было похищено 181 802 рубля.
Подсудимые полностью признали вину, сотрудничали со следствием и возместили причиненный ущерб в полном объеме еще до суда.
Суд учел обстоятельства и «смягчил» сроки. Одна из сотрудниц колледжа получила наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 5 тысяч рублей, вторая осуждена на два года условно с испытательным сроком на два года.