В Новосибирске вынесли приговор за мошенничество бывшим бухгалтерам колледжа

Суд учел обстоятельства и «смягчил» сроки. Одна из сотрудниц колледжа получила наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 5 тысяч рублей, вторая осуждена на два года условно с испытательным сроком на два года.