Дело об убийстве матери и малолетней дочери бойцом MMA дошло до суда

Posted 9 декабря, 04:36
Published 9 декабря, 04:36
Modified 9 декабря, 04:38
Updated 9 декабря, 04:38
По версии следствия, обвиняемый, ранее знакомый с 31-летней жительницей Новосибирска, знал о ее планах приобрести автомобиль и недвижимость на крупную сумму денег. Он втерся к ней в доверие.
С 20 по 23 января женщина и ее пятилетняя дочь перестали выходить на связь. 28 января тело женщины обнаружили в Тогучинском районе, а тело ребёнка — 8 февраля на территории Новосибирского района. Подозреваемый также был найден. Обвиняемый покинул Россию и скрылся в Казахстане, но был задержан при пересечении границы с Узбекистаном. 25 января он был экстрадирован в Россию.
Как установило следствие, преступник с особой жестокостью убил женщину и ее дочь, чтобы завладеть деньгами. После убийства он продал ее автомобиль, а деньги растратил. Чтобы скрыть следы, он спрятал тела в разных районах области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой в особо крупном размере». Зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение, и скоро материалы дела будут переданы в Новосибирский областной суд.