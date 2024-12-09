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Posted 9 декабря, 04:36

Published 9 декабря, 04:36

Modified 9 декабря, 04:38

Updated 9 декабря, 04:38

Следственные мероприятия

Дело об убийстве матери и малолетней дочери бойцом MMA дошло до суда

9 декабря 2024, 04:36
Фото: Следственный комитет по Новосибирской области. Следственные мероприятия

Новосибирский суд рассмотрит дело об убийстве бойцом MMA матери и дочери

Следственный комитет Новосибирской области направил в суд уголовное дело 31-летнего уроженца Таджикистана, обвиняемого в убийстве сибирячки и ее малолетней дочери, а также в хищении более 5 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый, ранее знакомый с 31-летней жительницей Новосибирска, знал о ее планах приобрести автомобиль и недвижимость на крупную сумму денег. Он втерся к ней в доверие.

С 20 по 23 января женщина и ее пятилетняя дочь перестали выходить на связь. 28 января тело женщины обнаружили в Тогучинском районе, а тело ребёнка — 8 февраля на территории Новосибирского района. Подозреваемый также был найден. Обвиняемый покинул Россию и скрылся в Казахстане, но был задержан при пересечении границы с Узбекистаном. 25 января он был экстрадирован в Россию.

Как установило следствие, преступник с особой жестокостью убил женщину и ее дочь, чтобы завладеть деньгами. После убийства он продал ее автомобиль, а деньги растратил. Чтобы скрыть следы, он спрятал тела в разных районах области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой в особо крупном размере». Зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение, и скоро материалы дела будут переданы в Новосибирский областной суд.

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