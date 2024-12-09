Дело об убийстве матери и малолетней дочери бойцом MMA дошло до суда

С 20 по 23 января женщина и ее пятилетняя дочь перестали выходить на связь. 28 января тело женщины обнаружили в Тогучинском районе, а тело ребёнка — 8 февраля на территории Новосибирского района. Подозреваемый также был найден. Обвиняемый покинул Россию и скрылся в Казахстане, но был задержан при пересечении границы с Узбекистаном. 25 января он был экстрадирован в Россию.