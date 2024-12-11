Пенсионерка из Бердска получила иск от Казахстана на 10 млн тенге

Жительница Бердска, гражданка РФ, с 2008 года получала пенсию в России за «советский стаж». Одновременно с сентября 2010 года по апрель 2021 года она получала пенсию в Павлодаре (Казахстан). По словам женщины, она считала это правомерным, так как проживала и работала в Казахстане, где также имела основания для начисления пенсии, сообщает «Бердск Онлайн».