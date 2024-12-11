Пенсионерка из Бердска получила иск от Казахстана на 10 млн тенге

Posted 11 декабря, 08:22
Published 11 декабря, 08:22
Modified 11 декабря, 08:24
Updated 11 декабря, 08:24
Жительница Бердска, гражданка РФ, с 2008 года получала пенсию в России за «советский стаж». Одновременно с сентября 2010 года по апрель 2021 года она получала пенсию в Павлодаре (Казахстан). По словам женщины, она считала это правомерным, так как проживала и работала в Казахстане, где также имела основания для начисления пенсии, сообщает «Бердск Онлайн».
Однако, как установили в Минтруда Казахстана, с 2005 года пенсионерка была зарегистрирована на территории РФ и должна была уведомить о получении российского пособия. На этом основании министерство посчитало выплаты незаконными, потребовав возврата более 10 млн тенге, начисленных за 11 лет.
Ответчица не признала вину, заявив, что истец пропустил срок исковой давности. Она также указала, что при оформлении пенсии в Казахстане анкетные данные не предполагали вопроса о других выплатах.
Бердский суд, изучив материалы дела, согласился с позицией истца о незаконности начислений. Однако он применил трехлетний срок исковой давности, в результате чего из общей суммы к возврату была признана только часть — 556 996 тенге (около 110 тысяч рублей), выплаченная за 2021 год. Суд постановил взыскать указанную сумму в пользу государственного бюджета Республики Казахстан.