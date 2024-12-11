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Posted 11 декабря, 08:22

Published 11 декабря, 08:22

Modified 11 декабря, 08:24

Updated 11 декабря, 08:24

Судебное заседание

Пенсионерка из Бердска получила иск от Казахстана на 10 млн тенге

11 декабря 2024, 08:22
Фото: 1MI. Судебное заседание
В Бердске рассмотрено дело о взыскании более 10 млн тенге (около 2 млн рублей) с местной жительницы, которая одновременно получала пенсии в Казахстане и России. Министерство труда Казахстана обратилось с иском о возмещении излишне выплаченных средств, считая, что пенсионерка не имела права на двойно

Жительница Бердска, гражданка РФ, с 2008 года получала пенсию в России за «советский стаж». Одновременно с сентября 2010 года по апрель 2021 года она получала пенсию в Павлодаре (Казахстан). По словам женщины, она считала это правомерным, так как проживала и работала в Казахстане, где также имела основания для начисления пенсии, сообщает «Бердск Онлайн».

Однако, как установили в Минтруда Казахстана, с 2005 года пенсионерка была зарегистрирована на территории РФ и должна была уведомить о получении российского пособия. На этом основании министерство посчитало выплаты незаконными, потребовав возврата более 10 млн тенге, начисленных за 11 лет.

Ответчица не признала вину, заявив, что истец пропустил срок исковой давности. Она также указала, что при оформлении пенсии в Казахстане анкетные данные не предполагали вопроса о других выплатах.

Бердский суд, изучив материалы дела, согласился с позицией истца о незаконности начислений. Однако он применил трехлетний срок исковой давности, в результате чего из общей суммы к возврату была признана только часть — 556 996 тенге (около 110 тысяч рублей), выплаченная за 2021 год. Суд постановил взыскать указанную сумму в пользу государственного бюджета Республики Казахстан.

График выплаты пенсий и пособий на декабрь озвучили в Новосибирской области
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Суд#Пенсии#Бердск#Казахстан#Пенсионерка#Минтруд
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