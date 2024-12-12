Пловчихи из Новосибирска одержали победу в соревнованиях в Будапеште

Posted 12 декабря, 06:31
Published 12 декабря, 06:31
Modified 12 декабря, 06:33
Updated 12 декабря, 06:33
Арина Суркова и Дарья Трофимова являются воспитанницами центра высшего спортивного мастерства в родном Новосибирске. Они проходили состязания в Будапеште. Им удалось обойти соперников и даже установить рекорд Европы по плаванию.
Они проплыли несколько дистанций и показали лучшие результаты, заняв четвертое место. Глава Новосибирска поздравил сибирячек с победой и поделал им других завоеваний.
Примечательно, но последний раз золото выигрывал новосибирский спортсмен Сергей Гейбель, а было это в 2009 году.