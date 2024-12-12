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Posted 12 декабря, 06:31

Published 12 декабря, 06:31

Modified 12 декабря, 06:33

Updated 12 декабря, 06:33

Сибирячки заняли призовые места

Пловчихи из Новосибирска одержали победу в соревнованиях в Будапеште

12 декабря 2024, 06:31
Фото: 1MI. Сибирячки заняли призовые места
Спортсменки по плаванию из Новосибирска победили в соревнованиях в Венгрии, о чем сообщил градоначальник Максим Кудрявцев.

Арина Суркова и Дарья Трофимова являются воспитанницами центра высшего спортивного мастерства в родном Новосибирске. Они проходили состязания в Будапеште. Им удалось обойти соперников и даже установить рекорд Европы по плаванию.

Они проплыли несколько дистанций и показали лучшие результаты, заняв четвертое место. Глава Новосибирска поздравил сибирячек с победой и поделал им других завоеваний.

Примечательно, но последний раз золото выигрывал новосибирский спортсмен Сергей Гейбель, а было это в 2009 году.

Фото: Максим Кудрявцев

Ранее молодые новосибирцы получили паспорта из рук мэра Максима Кудрявцева

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Плавание#Победа
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