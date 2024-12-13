Мэр Бердска ушел в отставку

Posted 13 декабря, 13:15
Published 13 декабря, 13:15
Modified 13 декабря, 13:27
Updated 13 декабря, 13:27
Роман Бурдин издал документ, в котором говорится о досрочном прекращении обязательств по собственному желанию. Распоряжение вступило в силу. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн».
Экс-мер отказался прокомментировать причину отставки. Сообщается, что вскоре Бурдин вступит в должность региональной политики Новосибирской области. Однако подтверждения информации правительством пока не поступало.