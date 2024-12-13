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Posted 13 декабря, 13:15

Published 13 декабря, 13:15

Modified 13 декабря, 13:27

Updated 13 декабря, 13:27

Роман Бурдин подал в отставку

Мэр Бердска ушел в отставку

13 декабря 2024, 13:15
Фото: 1MI. Роман Бурдин подал в отставку
Роман Бурдин покинет мэрию г. Бердск 15 декабря. Соответствующее распоряжение было издано сегодня.

Роман Бурдин издал документ, в котором говорится о досрочном прекращении обязательств по собственному желанию. Распоряжение вступило в силу. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн».

Экс-мер отказался прокомментировать причину отставки. Сообщается, что вскоре Бурдин вступит в должность региональной политики Новосибирской области. Однако подтверждения информации правительством пока не поступало.

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