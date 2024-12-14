Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber — причины

Это не первый случай, когда Viber сталкивается с претензиями российских властей. В 2023 году московский суд оштрафовал компанию на 1 миллион рублей за отказ удалить так называемые «фейки о российской армии». Тогда представители мессенджера заявили, что удалили информацию из поиска для пользователей в России, но отметили, что не обладают технической возможностью удалять сообщества. Суммарный объем штрафов за последние два года превысил 1,8 миллиона рублей, и, по данным Роскомнадзора, они остаются неоплаченными.