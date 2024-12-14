Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber — причины

Posted 14 декабря, 02:23
Published 14 декабря, 02:23
Modified 14 декабря, 02:37
Updated 14 декабря, 02:37
На момент написания Viber не был включен в реестр заблокированных сайтов, однако доступ к мессенджеру уже ограничен в большинстве регионов страны. Новосибирская область — не исключение.
В сообщении Роскомнадзора уточняется, что выполнение законодательства необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, распространения наркотиков, а также размещения противоправной информации. Однако конкретных деталей о нарушениях или о том, какие именно требования не были выполнены, не приводится.
Это не первый случай, когда Viber сталкивается с претензиями российских властей. В 2023 году московский суд оштрафовал компанию на 1 миллион рублей за отказ удалить так называемые «фейки о российской армии». Тогда представители мессенджера заявили, что удалили информацию из поиска для пользователей в России, но отметили, что не обладают технической возможностью удалять сообщества. Суммарный объем штрафов за последние два года превысил 1,8 миллиона рублей, и, по данным Роскомнадзора, они остаются неоплаченными.
Согласно данным Mediascope за ноябрь 2024 года, Viber занимает третье место по популярности среди мессенджеров в России, уступая Telegram и WhatsApp. Ежемесячно сервисом пользуются 26% россиян, а в среднем в день его запускают 14% населения.